Mérséklődik a meleg, zivatarokat hozhat a hét

Hétfőn mérséklődik a meleg, a maximumok 26 és 31 fok között alakulnak, csapadék nem várható. A következő napokban is napos, száraz időre lehet számítani, csütörtöktől zivatarok is érkezhetnek.

Hétfőn a felhős tájakon is csökken a felhőzet, majd kisüt a nap, így száraz, túlnyomóan derült idő várható, helyenként kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Az északi, északnyugati szél ismét sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések is kísérhetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőre mérséklődik a meleg, már csak a délkeleti tájakon, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében érheti el néhol a középhőmérséklet a 25 fokot. Erre a két vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki.

Hideg fronthatás is várható, így az erre érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet.

Mi várható a hét többi napján?

Kedden derült, napos, száraz időre számíthatunk, helyenként kevés fátyolfelhővel. Az északi szél többfelé megélénkül, majd mérséklődik a légmozgás. A hajnali 9, 17 Celsius-fokról 27 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán derült, napos, száraz idő valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet szerda hajnalban 10, 19, a délutáni órákban 30 és 34 fok között alakul.

Csütörtökön is derült, napos időre van kilátás, majd fátyolfelhők érkeznek, az északnyugati határ közelében gomolyfelhők is megjelenhetnek, ott nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél sok helyütt megélénkül, Sopron környékén erős lökések is lehetnek. A csütörtöki minimum-hőmérséklet 13, 21, a csúcsérték 32 és 37 fok között várható.

Pénteken az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali 16, 23 fokról 31 és 38 ok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Szórványosan kialakulnak záporok, zivatarok. Az északnyugati, északi szelet gyakran élénk, időnként erős lökések kísérik. A szombat hajnali 15, 23 fokról 29 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, néhol záporral, zivatarral. Sokfelé megélénkül az északi szél. Vasárnap hajnalban 13, 20, délután 29, 34 fok várható.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras