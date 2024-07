Az Európai Parlament oldalán közzétették az EP-képviselők vagyonnyilatkozatait, amiből a Tisza Párt hét képviselőjének bevételeire is rálátás nyílt. A legérdekesebb nyilván a NER-ből kiugrott Magyar Péter bejelentése, hiszen ebből az derült ki, hogy volt olyan időszak, amikor Fidesz-közeliként hivatalosan jobban keresett, mint maga a magyar miniszterelnök.

Közzétették a Tisza Párt képviselőinek vagyonnyilatkozatát az Európai Parlament oldalán. Ez azt jelenti, hogy Magyar Péter bevételeire is fény derült, és innen az olvasható ki, hogy a Tisza Párt újonnan megválasztott elnökének bizony csak az EP-mandátumból származik bevétele – előtte viszont elég jól keresett. Egyébként pártelnökeként nem vesz fel fizetést, sőt az EP-képviselői tiszteletdíjának felét is eljótékonykodja, de a pártját is támogatja havi 100 ezer forinttal.

Viszont ami mindenkit érdekel, az a következő lista:

Hodler Alapkezelő Zrt., jogi igazgató (2022. április – 2024. március) – havonta 3 millió Ft

Diákhitel Központ Zrt., vezérigazgató (2019. június – 2022. február) – havonta 3,5 millió Ft

Diákhitel Központ Zrt., igazgatósági tag (2021. január – 2022. július) – havonta 400 ezer Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2022. augusztus–december) – évente 1,875 millió Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2023. január–december) – évente 1,475 millió Ft

Magyar Közút Zrt., igazgatósági tag (2024. január–február) – évente 1,794 millió Ft

Hiventures Zrt., befektetési bizottsági tag (2021. – 2024. február) – havonta 400 ezer Ft

Volánbusz Zrt., igazgatósági tag (2023. április–december) – havonta 1,1 millió Ft

MBH Bank Nyrt., felügyelőbizottság tag (2022. szeptember – 2024. február) – havonta 1,5 millió Ft

Ebből kikövetkeztethető, hogy Magyar Péter nem szűkölködött, ehhez képest a jelenleg havi 3,2 milliós képviselői fizetés nem is tűnik olyan soknak. A bevallásból kiderül:

voltak olyan hónapok (2021 januárjától 2022 februárjáig), amikor a kormányfő 2,8, míg Magyar Péter 4,3 milliós fizetést vett fel havonta.

A bevallásból arra is fény derül, hogy az ellenzéki politikus a Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány kuratóriumi tagja volt 2021 és 2023 között, de ezért – a közzétett dokumentum szerint – nem vett fel illetményt. Magyar Péter az LLM Zrt. részvényeinek kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosa, de bevétele innen sem származott.

A Tisza Párt uniós politikusainak bevallása

A Tisza Párt listáján másodikként szerepelt Dávid Dóra Meta-részvényesként igen jól keresett (olyan évi 90 millió forint körül), viszont az összes részvényét eladta, mielőtt a képviselői posztért indult, tehát a bevétele immár neki is csak a képviselői tiszteletdíj lesz.

Tarr Zoltánnak több munkahelye is volt a mandátuma előtt – egyről ki is rúgták, miután felszólalt Magyar Péter április rendezvényén – és nem is keresett rosszul, de a képviselői fizetése azért magasabb lesz, mint az eddigi bevételei.

Kulja András orvos elég jól keresett Tisza Párt-beli szerepvállalása előtt is, bevallása alapján havonta akár 3 millió forint körüli jövedelme is lehetett, amelybe már saját vállalkozásának bevételei is beleszámítottak. Előtte a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és a Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet orvosi alapbére, plusz ügyeleti bére havi 2,36 millió forint volt.

Lakos Eszter tíz évig a kutatás és fejlesztés területén dolgozott, majd hazaköltözése után Magyarország EU-s állandó képviselőjeként 2,9 milliót keresett havonta, utána pedig az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnél (EIT) projekttámogatóként 1,2 milliós havi fizetést kapott.

Gerzsenyi Gabriella szabadúszó íróként elenyésző, évi 90 ezer és 400 ezer forint közötti bevételekkel büszkélkedett, viszont korábban Brüsszelben, az Európai Bizottságnál EP-képviselőként havi 3,8 milliós fizetésből tengette napjait.

Végül Kollár Kinga, szintén az Európai Bizottságnál havi 9000 eurós fizetésért dolgozott, ami olyan 3,5 milliós havi fizetést jelentett magyar fizetőeszközre lefordítva.

(Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. Fotó: Purger Tamás / MTI)