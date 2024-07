A jövő nagy csatáját hirdette meg Orbán Viktor, amihez már toboroznak is

Az Index stábja a 33. Tusványos programját a helyszínen követte végig. Lapunk beszámolt:

A közéleti programban tehát több vezető kormánypárti politikus is részt vett, vitákat is vállaltak, de az európai parlamenti választás alapján legnépszerűbb ellenzéki pártok képviselői nem szerepeltek a tusnádfürdői névsorban: a Tisza Párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk Mozgalom politikusait sem láthattuk a színpadokon.

Tusnádfürdőn a hektikus időjárás ellenére nagy érdeklődés mellett zajlottak a koncertek is, fellépett többek között

Orbán Viktor beszédében a Mátrix piros és kék bogyójának hasonlatára alapozva hosszan beszélt a világpolitikai felállásról és abban Magyarország helyzetéről. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az európai politika összeomlott, Európa feladta saját érdekeinek védelmét, és önsorsrontás árán is követi az amerikai érdekeket. A kormányfő keményen kritizálta a lengyel politikát is, szemforgatónak nevezve azt.

A kormányfő hangsúlyozta, intellektuális bátorságra van szükség, „a magyarok sorsa azon dől el, hogy értik-e, mi történik a világban”, szerinte új világ jön, és korábban alábecsülte a változás nagyságrendjét, amiben most élünk.

– húzta alá Orbán Viktor, aki elárulta, hogy ezen a stratégián Orbán Balázs politikai igazgató dolgozik, a stratégia egyik központi eleme a konnektivitás, de a nyelvezete még túl értelmiségi.

A kormányfő egy bejelentést is tett Tusnádfürdőn: a gyerekek után járó adókedvezményt jövőre megduplázná, a támogatási rendszereket később a határon túlra is kiterjesztené.

Orbán Viktor beszéde végén már fiatalokat toborzott, amikor úgy fogalmazott, hogy

a liberális, slim fit szerkós, latte avokádós, mindenmentes, öntetszelgő politikusok lesznek az egyik oldalon, és velük szemben állnak a két lábbal a valóságban álló, nemzeti érzelmű, vagány fiatalok. A nagy stratégiának a végrehajtását, különösen az utolsó szakaszát biztosan nem mi fogjuk elvégezni, hanem leginkább a mai, húszas-harmincas éveikben járó fiatalok. Ezért a toborzást a fiatalok között el kell kezdenünk, még most, és még nekünk. Az ellenfelet a liberális korszellem folyamatosan szervezi és csatasorba állítja. Ott nem kell toborozni, toborzódik az magától. A mi táborunk azonban más, a nemzeti tábor csak trombitaszóra bújik elő, ez a fiatalokra is igaz, és csak magasba emelt zászló alá tud gyülekezni. Ez a fiatalokra is igaz. Ezért nekünk nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosokat kell találnunk. Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok kerestetnek.