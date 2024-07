Az adószakértő szerint indokolt a családi adókedvezmény emelése

Egyelőre nem tudni, hogy szerepel-e a jövő évi adótörvényekben a családi adókedvezmény emelése, melyet Orbán Viktor miniszterelnök ígért meg Tusványoson, amennyiben addig véget ér az orosz-ukrán háború. A szakértő szerint időszerű és indokolt is lenne az emelés.

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén Tusványoson jelentette be, hogy 2025-ben megduplázhatják a családi adókedvezményt. Az RTL-nek nyilatkozó adószakértő szerint ez indokolt is lenne, hiszen ennek az összege lényegében nem változott már 2010 óta. Azt is hangsúlyozta, hogy egy gyermektelen 25 év alatti pár több adókedvezményben részesül, mint egy ötgyermekes család.

Erre nem lehet azt mondani, hogy ez a családokat támogatja

– tette hozzá.

A családi adókedvezmény egy gyermek után jelenleg havi 10 ezer forint, két gyermek után havi 20 ezer forint, három gyermek után 33 ezer forint gyermekenként, Orbán Viktor ígérete szerint ezt dupláznák meg 2025-ben, amennyiben addigra vége lesz az orosz-ukrán háborúnak.

A Pénzügyminisztérium az RTL-nek elmondta, hogy a költségvetés tervezetét ősszel nyújtják be az amerikai elnökválasztás után, ugyanakkor az adószakértő szerint a pénzt is meg lehetne találni az adócsökkentéshez, mivel szerinte az adókedvezmények rendszere tele van igazságtalan elemekkel.