Itt a mentőöv azoknak, akik most nem nyertek felvételt felsőoktatásba

Július 30-tól indul a pótfelvételi eljárás, az E-Felvételi rendszerben augusztus 7. éjfélig adhatják le jelentkezésüket azok, akik a július 24-ei ponthatár húzáson egy intézménybe sem nyertek felvételt. Többségében költségtérítéses, de államilag finanszírozott képzésekre is be lehet kerülni. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

A pótfelvételi eljárás keretében régebben jellemzően önköltséges képzésekre lehetett jelentkezni, a 2020 óta kibővített listán évente kétezer ösztöndíjas képzést lehetett találni. Azóta átlagban kétezer diák állami térítéses, négyezer költségtérítéses formában nyert felvételt augusztusban a felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseire.

Tavaly azonban megduplázódott az utolsó pillanatban felvettek száma.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a 2024. július 24-ei ponthatárok kihirdetése utáni napon ismertette, hogy idén 90 334 jelentkezőt vettek fel valamelyik egyetemre vagy főiskolára. Az Oktatási Hivatal közlése szerint a február 15-ei határidőig 120 990-en adták be jelentkezésüket a felsőoktatási felvételi eljárásban. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben 30 656-an nem kerültek be egy képzési helyre sem, ami csaknem azonos a tavalyi számmal. Ebből adódóan ugyanakkora eséllyel nyerhetnek felvételt a pótfelvételin jelentkezők, mint a 2023. augusztusi eljárásban részt vettek.

Tavaly a 17 456 pótfelvételiző közül 11 844-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Azaz nagyobb eséllyel indulnak az augusztusi eljárásban jelentkezők, az elmúlt évek tapasztalatai szerint kétharmaduk felvételt nyerhet.

A pótfelvételi szabályai

Az E-Felvételi oldalon azok nyújthatják be jelentkezésüket július 30. és augusztus 7. között, akik július 24-én egy felsőoktatási intézménybe sem nyertek felvételt. Csak egyetlen szakot lehet megjelölni, a szükséges dokumentumokat pedig ezzel egy időben kell feltölteni, nincs utólagos hiánypótlás.

Azoknál a szakoknál, ahol alkalmassági-, gyakorlati-, felvételi vizsgát írnak elő – elsősorban mesterképzéseknél –, a pótfelvételi hirdetményben jelzik annak időpontjával, külön értesítést nem küldenek az intézmények erről.

Akik a hagyományos eljárásban nem vettek részt, fontos tudniuk, hogy a hitelesítés csak Ügyfélkapus regisztrációval működik. Ha a pályázó nem rendelkezik ilyennel, még van pár napja intézkedni – figyelmeztet a felvi.hu.

A pótfelvételi ponthatárok kihirdetésére augusztus utolsó napjaiban lehet számítani, tavaly 28-án volt a ponthatárhúzás. A hagyományos eljárásban is meghirdetett szakokra nem lehet kevesebb ponttal bekerülni.

Aki felvételt nyert, határozatot kap erről a rendszerben, a felősoktatási intézménytől a beiratkozással kapcsolatos tájékoztatást szeptember első napjaiban kapják meg. Jogorvoslatra a besorolási határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség.

Hova lehet jelentkezni?

A felsőoktatási intézmények azokat a szakokat hirdetik meg a pótfelvételin, amit a rendelkezésre álló kapacitásszám során a hagyományos felvételi eljárásban nem sikerült feltölteni. Alap-, osztatlan- vagy mesterképzési szakokra is lehet jelentkezni, többnyire költségtérítéses formában, de sok ösztöndíjas képzést is lehet találni a rendszerben.

A legnagyobb egyetemek rendszerint hirdetnek pótfelvételit, a hiányszakmáknak számító területen állami ösztöndíjas képzésekre is be lehet ekkor kerülni:

agrár, hitéleti, műszaki, informatika, természettudományi-, tanári-valamint ápolóképzésre. Önköltséges formában egyes intézményeknél a legnépszerűbb képzésekre is van lehetőség felvételt nyerni, például jogász-, közgazdász- vagy kommunikáció szakra. Olyan képzéseket is lehet találni, amire nem lehetett jelentkezni a hagyományos eljárás során, mivel azokat később akkreditálták. Tavaly pedagógus-, gazdaságtudományi-, műszaki képzésre jutottak be legtöbben az augusztusi pótfelvételin.

A felvi.hu-n lehet böngészni a szakok között, az országban a legnépszerűbb gazdálkodási és menedzsment szakot költségtérítéses formában több felsőoktatási is meghirdeti, például a Budapesti Corvinus Egyetem, a Kodolányi János Főiskola, a Budapesti Gazdasági Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az Óbudai Egyetem székesfehérvári telephelyén az Alba Regia Karon gépész és villamosmérnöki szakot is meg lehet jelölni a pótfelvételin, az előbbit a legtöbb műszaki egyetem meghirdeti államilag finanszírozott formában, és rendre nagy arányban jutnak be a képzésre augusztusban.

Több egyetem is rekordot döntött tavaly

A Széchenyi István Egyetem közlése szerint a pótfelvételi eljárás keretében a 2022-es évhez képest 2023-ban kétszer annyian jelentkeztek, de kétszer több hallgató is jutott be tavaly a meghirdetett 68 szak alap-, osztatlan- vagy mesterképzésére, illetve 6 felsőoktatási szakképzésre. „Míg 2022-ben 418-an, addig 2023-ban 797-en adták be pótjelentkezésüket az intézménybe. Közülük egy évvel korábban 280-an, az idén pedig 534-en nyertek felvételt, így a gólyák száma a júliusban felvettekkel együtt kis híján elérte az 5 ezret (2022-ben ez a szám 3500 volt) – úgy, hogy közben a ponthatárok nem csökkentek” – írták honlapjukon.

A Debreceni Egyetemen 11 ezer elsős hallgató kezdte meg a 2023/2024-es tanév őszi szemeszterén tanulmányait. A 2023-as pótfelvételi eljárás során az 1720 jelentkező közül 1039-en nyertek felvételt, ami tíz év óta először haladta meg az ezres hallgatói létszámot, és majdnem duplázta a 2022-es 573-at. Az intézményt megjelölők sorában a legnépszerűbb a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar volt, ahova 256 pótfelvételiző iratkozhat be 2023 szeptemberében, akkor a második legtöbb diákot 211-es létszámmal a Gazdaságtudományi Karra vették fel az augusztusi határidőig benyújtott jelentkezésük után – számolt be róla a felsőoktatási intézmény.

Tavaly pótfelvételivel ide kerültek be legtöbben:

Debreceni Egyetemre 1912 jelentkező közül 1039-en, Szegedi Tudományegyetem 1265 jelentkező közül 880-an, Budapesti Gazdasági Egyetem 974 jelentkező közül 823-an nyertek felvételt.

