Magyar Péter megszólalt a vagyoni helyzetéről: Soha nem állítottam, hogy jogászként rosszul kerestem

Magyar Péter úgy látja, hogy jövedelmi nyilatkozata közzététele óta „az egész sajtó ezen csámcsog”, ezért megfogalmazott pár észrevételt, majd egy ígéretet is tett.

Az Európai Parlament oldalán közzétették az EP-képviselők jövedelmi nyilatkozatát, amiből a Tisza Párt hét képviselőjének bevételeire is rálátás nyílt. Magyar Péter nyilatkozatából kiderült, hogy volt olyan időszak, amikor hivatalosan jobban keresett, mint a miniszterelnök – írtuk tegnapi cikkünkben.

„Tegnap, az ígéretünknek megfelelően, nyilvánosságra hoztuk minden Tisza párti EP-képviselő jövedelmi nyilatkozatát 2021-ig visszamenőleg. Az enyémet is. Ez ugyan nem egy vagyonnyilatkozat, de már az egész sajtó ezen csámcsog, ezért pár észrevétel” – írja Facebook-oldalán Magyar Péter.

A politikus leszögezte:

Soha nem állítottam, hogy jogászként rosszul kerestem az »előző« életemben. Dolgoztam ügyvédként, nyolc évig diplomataként, majd egy magáncégnél jogi igazgatóként és befektetési tanácsadóként, és emellett voltak állami megbízásaim. Most EP-képviselőként a fizetésem a korábbi jövedelmemnél jóval alacsonyabb lesz, és ennek a felét minden hónapban jótékonysági célra ajánlom fel.

Magyar Péter azzal folytatta: „Húsz éve dolgozom, van egy nagyobb és egy kisebb budai lakásom, egy üres telkem a Káli-medencében és egy hatéves Volvóm, valamint ugyanannyi megtakarításom, amennyi jelzáloghitelem az ingatlanokon. Talán egyetértünk abban, hogy ez nem egy NER-lovag-szint, mert oda évi 10 milliárd forint a belépő szint. És nem munkabérből.”

A pártelnök megjegyezte: „Mi a Tisza Pártnál hiszünk az átláthatóságban és az őszinteségben. Nem gondoljuk például, hogy egy miniszterelnöknek azt kell hazudnia, hogy nincs megtakarítása, miközben 10 milliárdos uradalmi birtokot építtet a családjával, és a veje pár év alatt 500 milliárdot kuporgatott össze, a haverja pedig 1000 milliárd forintot kezel.”

Magyar Péter végül azt ígérte, ha felhatalmazást kapnak, teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert vezetnének be, és húsz évre visszamenőleg minden magas rangú politikust a családtagjaikkal együtt vagyonosodási vizsgálatnak vetnének alá. „Ha nem tudnak elszámolni a tényleges gazdagodásuk forrásával, akkor a különbözetet adóhiányként be fogják fizetni az államkasszába. Ha nem fizetik be, akkor a végrehajtók behajtják rajtuk” – húzta alá a politikus.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. június 1-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)