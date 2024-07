Itt vannak a részletek az ELTE-n induló pótfelvételihez

Magyarország legnagyobb egyetemének több karán is várják azok jelentkezését, akik az általános felvételi keretében nem jelentkeztek, vagy nem nyertek felvételt a felsőoktatásba. A pótfelvételizők az ELTE-n többek között jogi, informatikai, természettudományi és pedagógusképzések közül is választhatnak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem karainak pótfelvételi-kínálatában alapképzések, osztatlan képzések, mesterképzések és felsőoktatási szakképzések is vannak, főként önköltséges finanszírozási formában, de az egyetem összesen 356 állami ösztöndíjas helyet is meghirdetett – tájékoztatott erről az egyetem. A közleményük szerint

Az Állam- és Jogtudományi Kar 30 állami ösztöndíjas helyet biztosít a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási alapképzési szak levelező tagozatára, azonban várják a jelentkezést az önköltséges igazságügyi igazgatási alapképzésre, a politikatudomány, kriminológia, valamint az angol nyelvű európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzésre, továbbá a jogász osztatlan mesterképzésre is.

Az Informatikai Karon 100 állami ösztöndíjas hely érhető el a fővárosban, illetve Szombathelyen az informatikai és műszaki képzési területen.

A Természettudományi Kar alapképzésein és a környezettudomány mesterképzésén szintén megpályázható újabb 76 állami ösztöndíjas hely.

A pedagógusképzésben további 150 fő kezdheti meg államilag támogatott képzését, a részletek a Tanító- és Óvóképző Kar, a Tanárképző Központ és a szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ meghirdetései között találhatók. A tanárképzésbe jelentkezők számára a felvi.hu részletes tájékoztatót is összeállított.

A pótfelvételi eljárás szabályai a felvételi tájékoztatóban olvashatók. A közleményben arra is kitértek, hogy a jelentkezés július 30-tól kizárólag az E-felvételi rendszerében történik, ahol az ügyfélkapus azonosítás után egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzése jelölhető meg (ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít).

Fontos, hogy a pótfelvételin azok jelentkezhetnek, akik nem jelentkeztek a 2024. évi általános felvételi eljárásban, vagy nem sikerült a felvételijük.

Az E-felvételi űrlapok kitöltésének határideje 2024. augusztus 7., éjfél. A pótfelvételi ponthatárok kihirdetésére 2024. augusztus 29-én kerül sor.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy az Óbudai Egyetem a pótfelvételi eljárásban új szakokat, illetve meglévő szakokat új képzési helyszínen is meghirdet. Augusztus 7-ig adhatják be a jelentkezésüket a fiatalok energetikai mérnöki alapképzésre, valamint szerkezet-építőmérnöki és fenntarthatósági energetikai mérnöki mesterszakra, illetve választhatnak most már a jászberényi képzési helyszínünk közül is – tájékoztatott prof. dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora. Ezen túl műszaki, informatikai és gazdasági területeken piacképes diplomát nyújtó képzésekre jelentkezhetnek a pótfelvételizők. Az egyetem több szakon hirdet állami ösztöndíjas helyeket.

Az Óbudai Egyetem alap- és mesterszinten, illetve felsőoktatási szakképzés formájában is biztosít lehetőséget a felsőfokú tanulásra a pótfelvételi eljárás során. A pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek műszaki, informatikai, természettudományi, gazdaságtudományi, valamint pedagógiai területeken Budapestre, Ceglédre, Salgótarjánba és Székesfehérvárra.

30 656-an nem kerültek be

Ahogy azt korábban megírtuk, a pótfelvételi eljárás keretében régebben jellemzően önköltséges képzésekre lehetett jelentkezni, a 2020 óta kibővített listán évente kétezer ösztöndíjas képzést lehetett találni. Azóta átlagban kétezer diák állami térítéses, négyezer pedig költségtérítéses formában nyert felvételt augusztusban a felsőoktatási intézmények szeptemberben induló képzéseire.

TAVALY AZONBAN MEGDUPLÁZÓDOTT AZ UTOLSÓ PILLANATBAN FELVETTEK SZÁMA.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a 2024. július 24-ei ponthatárok kihirdetése utáni napon ismertette, hogy idén 90 334 jelentkezőt vettek fel valamelyik egyetemre vagy főiskolára.

Az Oktatási Hivatal közlése szerint a február 15-ei határidőig 120 990-en adták be jelentkezésüket a felsőoktatási felvételi eljárásban. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben 30 656-an nem kerültek be egy képzési helyre sem, ami csaknem azonos a tavalyi számmal. Ebből adódóan ugyanakkora eséllyel nyerhetnek felvételt a pótfelvételin jelentkezők, mint a 2023. augusztusi eljárásban részt vettek.

Tavaly a 17 456 pótfelvételiző közül 11 844-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Azaz nagyobb eséllyel indulnak az augusztusi eljárásban jelentkezők, az elmúlt évek tapasztalatai szerint kétharmaduk felvételt nyerhet.