Orbán Viktor főtanácsadója beleszállt az Európai Unióba

Bakondi György úgy vélekedett, hogy az EU a migrációs paktum keretében más és más megközelítést alkalmaz az egyes határszakaszokkal kapcsolatban. A lett, a litván vagy a lengyel határon nagyon komoly kerítés épült – a lengyelek az ottani határőrség jóval engedékenyebb fegyverhasználati szabályát is most fogadták el –, az Európai Unió biztosa pedig a lett kerítésnél azt mondta, hogy az az európai demokráciát védelmezi.

Ez nagyon súlyos tévedés, mert szuverenitást, belső biztonságot, a nemkívánatos, erőszakosan érkező illegális bevándorlók távoltartását, a szervezett bűnözés akadályozását szolgálja, de a demokráciát nem védelmezi

– fogalmazott a főtanácsadó, aki furcsaságnak nevezte, hogy a mediterrán térségben vagy a nyugat-balkáni útvonalon érkező migránsokat automatikusan be kellene engedni, visszatérve ahhoz a helyzethez, ami 2015-ig jellemző volt Magyarországon is.

„Nagy táborokban kellene elhelyeznünk részben a kerítésen keresztül érkezőket, részben pedig azokat, akiket az olasz partokról vagy spanyol régiókból ide átcsoportosítanának a brüsszeli bürokrácia egyedi döntése alapján. Ezekben a nagy táborokban kellene a menekültstátusz iránti kérelmeket elbírálni meghatározott időn belül, de megtapasztaltuk már 2015-ben, hogy ez mit jelent. Akkor 400 ezren özönlöttek be Magyarországra, és közülük 376 ezren nyújtottak be menekültkérelmet a táborokban” – emlékeztetett Bakondi György.

A főtanácsadó szerint az európai uniós tagállamok egyre inkább próbálnak nemzetállami megoldásokat találni, „mert elégedetlenek azzal, amit Brüsszelben az íróasztal mögött kitalálnak”. Igyekeznek megfelelni az állampolgári elvárásoknak, hiszen az illegális migráció megfékezésének elsődleges célja, hogy „az európai polgárokat védelmezzük”, ezért aztán visszaállítják az ellenőrzést a schengeni belső határokon, és sok más intézkedést is tesznek.

Bakondi György arra is felhívta a figyelmet, nem telik el nap, hogy ne figyelmeztesse vagy fenyegesse az EU Magyarországot, és „ez a fenyegetés olyan abszurditásig jutott el, mint a legutóbbi pénzbírság – 80 milliárd forint és további napi 400 millió forint –, ami európai szinten is példátlan nagyságrend. Azért büntettek bennünket, mert védelmezzük azt a határt, ami védelmezi a tagállamokat is, vagyis a magyar költségvetési forrásokból fenntartott műszaki akadályrendszer és határőrizeti rendszer segítségével távol tartjuk a szervezett bűnözés által a határokra hozott illegális bevándorlókat”.