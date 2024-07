Leépítés jöhet az egyik népszerű online áruháznál

Az eMAG a nyár végén – augusztus 31-i dátummal –, leépítést tervez Magyarországon, majd ezt követően ősz végéig – október 31-ig –, egy kisebb hazai csapat felel a webshop Marketplace részéért – értesült a 24.hu egy a hazai kereskedelemben dolgozó forrásától.

Az eMAG a lap megkeresésére közölte, továbbra is dedikált helyi csapattal folytatják működésüket Magyarországon, kihasználva a több mint 56 ezer eladót befogadó regionális piacterek növekedését a délkelet-európai régióban. Mivel az eMAG elsődleges növekedési fókuszát a Marketplace-ekben látja, a vállalat a kereskedelmi és a vonatkozó támogatási tevékenységeit központosítja, „ez a központosítás megerősíti, hogy az eMAG továbbra is versenyképes ajánlatokat kínálhasson ügyfeleinek, üzleti tevékenysége pedig hosszú távon fenntartható maradjon Magyarországon és az egész régióban a regionális hatékonyság és a folyamatos beruházások kihasználásával”. A Marketplace-hez kapcsolódó tevékenységeket és a helyi kezdeményezéseket továbbra is budapesti irodából kezelik.

A lap második megkeresésére az eMAG kifejtette: „A regionális piactérré való átalakulásunk részeként továbbra is jelentős méretű csapattal folytatjuk magyarországi tevékenységünket, amelynek fő fókusza, hogy az ügyfeleink minden igényét kielégítő termékek széles választékát kínálja jó minőségű online szolgáltatásainkon keresztül. E folyamat során elsődleges célunk, hogy biztosítsuk a vállalat működésének hosszú távú stabilitását és sikeres működését, miközben munkatársaink legmagasabb szintű támogatásáról és megbecsüléséről is gondoskodunk. Bár konkrét számokat nem áll módunkban megosztani, azt elmondhatjuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mostani változtatások az állományunkra a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolja”.

A cég továbbra is elkötelezett amellett, hogy az átmenetben minden alkalmazottnak támogatást nyújtson. A dunaharaszti logisztikai komplexumot továbbra is működtetik.