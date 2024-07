Járványveszélyre figyelmeztetett a Népegészségügyi Központ

A Népegészségügyi Központ járványügyi vezetője figyelmeztetett, hogy szamárköhögés terjed Magyarországon. A legfrissebb jelentés szerint már 76 igazolt esetről tudnak itthon, minden vármegyéből jelentettek gyanús eseteket. A legveszélyeztetettebbek a csecsemők, két gyermek már bele is halt a betegségbe.

Járványszerűen terjed a szamárköhögés Magyarországon – mondta az RTL Híradónak Galgóczi Ágnes, a Népegészségügyi Központ járványügyi vezetője. A főváros és 12 vármegye érintett Magyarországon a központ új jelentése szerint, így a korábbi esetekkel együtt az ország összes vármegyéjében észleltek gyanús eseteket. Az esetszámok jelentősen nőttek az elmúlt évtizedekhez képest, ez alapján a bakteriális betegség járványos terjedéséről lehet beszélni.

Galgóczi Ágnes kiemelte, hogy Magyarországon az elmúlt húsz évben összesen 36 igazolt eset volt, ez a szám most már 76-nál tart. A legújabb jelentések szerint 32 esetből minden negyedik érintett 1 éves kor alatti csecsemő. Mivel ők csak részlegesen védettek, így a legveszélyeztetettebbek, és esetükben akár halált is okozhat a köhögési rohamokkal járó fertőzés. Két kisbaba már bele is halt a betegségbe idehaza.

Póta György házi gyermekorvos elmondta, hogy az állandó köhögés okozta légzészavar miatt minél kisebb gyermeket ér ez a fertőzés, annál inkább intenzívebb kezelést igényel.

A fertőzés ellen 2 hónapos korban adják az első kötelező védőoltást, az utolsót 12 évesen. A védettség idővel csökken, így az a felnőtt is megkaphatja és átadhatja a betegséget, akit gyermekkorában beoltottak.

A Népegészségügyi Központ éppen ezért a kismamák és a környezetük újraoltását javasolja.

A várandósoknak a védőoltást a harmadik trimeszterben javasolt felvenni, és azoknak a személyeknek az oltását is szorgalmazzák, akik részt vesznek majd az újszülött gondozásában. A védőoltás patikában, receptre felírva elérhető.

Abban a járványügyi főosztályvezető és az RTL-nek nyilatkozó gyermekorvos is egyetértett, hogy a koronavírus-járványnak köze van ahhoz, hogy a szamárköhögés újra felütötte a fejét Európában, így Magyarországon is.