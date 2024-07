Ha Ursula von der Leyen és az Európai Parlament (EP) öt évvel ezelőtt egyszer már igent mondott Várhelyi Olivérre, akkor most nehéz lenne rá nemet mondani – nyilatkozta Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az ATV-nek annak apropóján, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, Ursula von der Leyennel folytatott telefonos egyeztetést követően ismét Várhelyi Olivért jelöli az Európai Bizottságba.

Mint írtuk, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-s tagállamok által jelölt biztosok listáját kérte az uniós állam-, illetve kormányfőktől az új Európai Bizottság megalakításához. Az uniós vezető minden országot arra kér, hogy egy férfit és egy nőt jelöljenek, kivéve, ha a hivatalban lévő biztos marad. Az Európai Bizottság elnöke augusztus végéig várja a jelöléseket a tagállamok vezetőitől.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy ismét Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős uniós biztost jelöli az Európai Bizottságba. Az uniós biztos azt írta az X közösségi oldalon, hogy „óriási megtiszteltetés” számára az újbóli jelölés. „Egyúttal várom a megkezdett közös munka folytatását von der Leyen elnök asszonnyal” – közölte. Az ATV kérdésére – miszerint számol-e olyan negatív forgatókönyvvel, hogy a bizottság elnöke vagy az EP illetékes bizottsága nem fogadja el a jelölését, ahogyan Trócsányi László esetében is történt – azt válaszolta, hogy „a munkám talán ér annyit, hogy a bizalma töretlen és folytatódhassék”.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint bár a biztosi tevékenysége miatt is több kritika érte Várhelyi Olivért, kritika más biztossal kapcsolatban is megfogalmazódott, az elmúlt ciklusban más biztos is hibázott.

Feltételezhető, hogy Várhelyi Olivér átmegy, hiszen a biztosi szakértelmét, szaktudását nem lehet megkérdőjelezni. Az viszont elképzelhető, hogy a korábbi kritikák miatt, politikai megfontolások alapján egy másik, gyengébb portfóliót kap majd

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Kovács László is gyenge portfóliót kapott, ráadásul második körben, és Navracsics Tibor területe sem volt erős. Az elemző szerint az, hogy a Patrióták nem kaptak EP bizottsági elnöki pozíciót az Európai Parlamentben, szintén politikai döntés volt. Úgy látja, hogy a karantén célja az volt, hogy ha sor kerül az uniós biztosjelöltek bizottsági meghallgatására, akkor ne tudjanak kellemetlen kérdéseket feltenni a Patrióták közül kikerült bizottsági elnökök.

Nehéz lenne nemet mondani, de új jelöltet is kérhetnek Orbán Viktortól

Ursula von der Leyen 5 évet együttműködött Várhelyi Olivérrel a bizottságban, „így nehéz lenne neki nemet mondani rá”, de minden bizonnyal nehéz kompromisszum lesz – fogalmazott Kiszelly Zoltán, felhívva a figyelmet arra, hogy ha az Európai Parlament – ahol a teljes bizottságról egy szavazással döntenek majd – csak a magyar biztosjelöltre mondana nemet, akkor Ursula von der Leyen nyilván „ejtheti” a magyar jelöltet és új jelölést kér Orbán Viktortól.

Azonban ha az osztrák vagy a szlovák jelölt is „problémás lesz”, akkor az EP-nek kell lenyelnie a békát, mert több portfólió biztosát újrapozicionálni egy nagyobb csomag lenne, ráadásul, ha egy tagország miniszterelnöke elhúzná a jelölési folyamatot, akkor novemberben nem tudna felállni a bizottság. Ursula von der Leyen azt nyilván nem akarja, hogy esetleg csak jövőre kezdjenek el dolgozni – jegyezte meg. Ezért is számít Kiszelly Zoltán inkább arra, hogy Várhelyi Olivér végül átmegy.