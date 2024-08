Karsai Dániel alaposan meglepte a testvérét, aki egy posztban számolt be erről

„Az én bátyám szervezett nekem egy meglepetés bulit. Idén is úgy döntöttem, hogy július 31-én ünneplem a születésnapomat” – kezdte Facebook-bejegyzését Karsai Péter. Leírta, hogy testvérével megbeszélték, hogy munka után átugrik hozzá koccintani.

Ákos, az ápolója nyitott ajtót, Dani merre…? Nappaliban vár. Belépek és Halász Jutka rázendít vagy húsz mittomén hány rokon és barát valamint Dani torkából

– írta Karsai Péter, majd hozzátette, hogy köszönetet mondott.

Karsai Péter májusban volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége. Akkor arról beszélt, testvére a körülményekhez képest jól van, a tüdőgyulladását is kikezelték az orvosok.

Karsai Dániel 2022 augusztusában szembesült a halálos ALS diagnózissal, 2023 szeptemberében pedig bejelentette, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, mert szerinte az élet végi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért – erről lapunknak is beszélt az Indexnek adott nagyinterjújában.

Népszavazást is kezdeményezett a kérdésben, de először a Nemzeti Választási Bizottság, majd a Kúria is elutasította azt. Ezzel párhuzamosan harcot hirdetett az eutanáziához való jogért, miközben állapota folyamatosan romlik, hamarosan légzéssegítőre is szüksége lesz ahhoz, hogy levegőt kaphasson.