Magyar Péter meghozta a döntést, amelyre számítani lehetett, és rögtön átszabta az erőviszonyokat

Három új szereplő is helyet kapott az Index Lájkok Ligája című, párelnököket listázó sorozatában, hiszen a Momentum, a Jobbik és a Tisza Párt is tisztújítást tartott a legutóbbi részünk óta. Így Donáth Annától, Gyöngyösi Mártontól és Szabó Attilától is el kellett búcsúznunk. Az új belépők pedig alaposan felforgatták a listát.

Régóta nem kellett annyi nevet cserélni a Lájkok Ligája sorozatában, mint júliusban, a 12 pártelnököt listázó, reprezentatívnak semmiképpen sem mondható sorozatunkban ugyanis három új szereplő is helyet kapott. A Momentum, a Jobbik és a Tisza Párt is tisztújító közgyűlést tartott ugyanis az elmúlt hetekben.

A Momentumnál Donáth Annát Tompos Márton váltotta, és bár a megválasztásában vajmi kevéssé játszott szerepet az, hogy Tompos sokkal kisebb követőtáborral rendelkezik elődjénél – sőt még a másik elnökaspiráns Fekete-Győr Andrásnál is –, így is látványos, ahogyan a Momentum lejjebb csúszott a táblázaton. Tompos 26 ezer követőjével csak Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, Szabó Rebekát, a Párbeszéd társelnökét, valamint Adorján Bélát előzi meg, aki szintén új szereplő a listán.

Adorján lett ugyanis a Jobbik elnöke, miután Gyöngyösi Márton kiszállt a párt vezetéséből. A politikus kevésbé ismert országos szinten, ez látszik a követőinek számában is, hiszen a Facebook mindössze ezer fősre teszi a táborát, a többi oldalon pedig nem is találtuk nyomát. Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét csak azért előzi, mert a Meta anno letörölte oldalát és azóta sem térhetett oda vissza.

Orbán Viktor rendkívül fontos mérföldkőnél jár

A kormányfő elsőségéhez kétség sem férhet, már csak néhány nap, maximum 1-2 hét kell neki ahhoz, hogy átlépje az 1,3 milliós határt a Facebook-lájkolók számában. A legutóbbi hónapban is több mint négyezerrel növelte követői számát. Főleg úgy nem veszélyezteti senki, hogy a mögötte állók tábora még csökkent is.

Vona Gábor, a Második Reformkor vezetője és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is több száz lájkolót vesztett az elmúlt hetekben.

Jött ugyanakkor egy új szereplő, és rögtön a dobogó harmadik fokán nyitott. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke lett nemrég, részvételét már régóta követelték hívei a sorozatunkban és ő maga is kitért rá korábbi tájékoztatóján számonkérően, miért nem szerepel rajta. Nos, most, hogy pártelnök lett, ez az akadály elhárult. Ugyanakkor pontos adatot nem lehet megtalálni oldaláról, mert az URL-jében számok is szerepelnek (feltehetően sok más Magyar Péter is van a közösségi oldalon, a Tisza elnöke a 102. lehet), így a Social Blade képtelen listázni Magyar oldalát. Ha a Meta hivatalosan is megadja neki a kék pipa jelet, amely az ellenőrzött oldalakat jelöli, akkor ez változhat még.

Egy hónap, csaknem 60 ezer feliratkozó

A miniszterelnök ugyan fontos állomáshoz közeledik a Facebookon, de igazán nagyot az X-en robbantott. Minden bizonnyal a békemisszió és Tusványos is szerepet játszott benne, hogy Orbán Viktor feliratkozóinak száma egyetlen hónap alatt több mint 58 ezerrel nőtt a platformon, és már meghaladja a 388 ezret. Ezzel pedig senki sem tudja felvenni a versenyt, a magyar politikusok nagy része továbbra sem aktív az oldalon, leszámítva Toroczkai Lászlót és Márki-Zay Pétert, a Mindenki Magyarországa párt vezetőjét. Magyar Péternek is csak egy Facebook-posztjait másoló oldala van az X-en.

Magyar Péter, The Man…

Az Instagramon már más a helyzet, itt a Tisza elnöke jól láthatóan hajt a fiatal voksolók kegyeire, bár az, hogy miként csapódik le a Z-generáció körében az enyhén mondva is izzadtságszagúan, de minimum boomernek hangzó Official, The Man kitétel, amivel a politikus ellátta oldalát, az még kérdéses. Mindenesetre Magyarnak 111 ezer követője van az oldalon, amivel rögtön a második Orbán Viktor mögött, jócskán lemaradva ugyanakkor még a kormányfőtől, aki júliusban ezen az oldalon is 6 ezer fővel növelte táborát. A többiek lemaradva kullognak, még az ötvenezret is csak Gyurcsány Ferenc közelíti meg.

A TikTokon már kissé más a helyzet, itt öten lógnak ki a nagy tömegből, de százezer lájkoló fölé csak két politikus jutott. Orbán Viktor 193 ezerrel továbbra is első, Toroczkai László pedig 123 ezer követővel követi. Márki-Zay Péter régóta ostromolja a 100 ezres mérföldkövet, még nem lépte át, Magyar Péter pedig 83 ezernyi lájkolónak osztja videóit.

A YouTube-on ugyanakkor már más a helyzet, a platformon a Tisza elnöke rögtön második lett masszív, 130 ezernyi feliratkozójával. Toroczkai László továbbra is vezet, de egyre lassabban növeli követőinek számát. A többi pártelnök jócskán le van maradva a brandépítésben ezen a felületen.

