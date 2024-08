Nincs több titok, így ünnepli idén az ország augusztus 20-át

Négynapos rendezvénysorozat és hatalmas tűzijáték várja az érdeklődőket Magyarország születésnapján, az államalapítás ünnepén – írja a Magyar Nemzet.

A program már augusztus 17-én elkezdődik a hosszú hétvégének köszönhetően. A Szent István-nap keretein belül 19 helyszínen várják az érdeklődőket a szokásos minifesztiválokkal, zenei, kulturális és gasztronómiai programokkal. A Nyitott Parlament program keretében augusztus 20-án egész nap ingyenesen látogatható az Országház is.

A szervezők az ízek szerelmeseire is gondoltak, hiszen kiemelt gasztronómiai programokkal készülnek. Ilyen lesz például a Vörösmarty téren a Csárdafesztivál, valamint a Magyar Ízek Utcája a Lánchídtól a Döbrentei térig, ami az elmúlt évekhez hasonlóan a Kárpát-medence gasztrokultúráját mutatja be.

A hivatalos állami rendezvények augusztus 20-án reggel szokásosan a Kossuth Lajos téren indulnak, ahol felvonják Magyarország nemzeti zászlaját, emellett itt tartják az ünnepélyes tisztavatást is. Mindezek után jön a megszokott légi parádé a Duna felett.

Az ünnepség fő eleme az este 21 órakor kezdődő tűzijáték lesz. A lap információi szerint

az idei minden idők leglátványosabb tűzijátéka lesz.

Az eddigi 4,3 helyett több mint öt kilométer hosszan lehet majd élvezni a Duna mentén a tűz- és fényshow-t. Ezúttal a látványterület a Petőfi hídtól egészen a Margit-sziget közepéig tart majd, a tavalyi kettő helyett három belvárosi hidat is érint, vélhetően idén is fognak majd látványelemeket indítani a Duna két partját összekötő műtárgyakról. A műsort idén is híres magyar zeneszerzők alkotásai és jól ismert népdalok kísérik majd.

A Mákvirág lett idén Magyarország tortája

A váci Édes Vonal cukrászda cukrásza, Kovács Alfréd Mákvirág nevű, mákos-fekete ribizlis-fekete szezámos kreációja nyerte el idén a Magyarország Tortája címet, Magyarország cukormentes tortája pedig a szegedi Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai, Novák Ádám és Csonka László Zöld zálna elnevezésű málnás-pisztáciás-fehér csokoládés-rózsavizes alkotása lett – jelentették be az Országházban tartott díjátadón, ahol az idei Szent István-napi kenyeret is bemutatták.

Pataki Ádám, a Magyar Cukrász Ipartestület elnökségi tagja elmondta: a Mákvirág torta könnyű, mandulalisztes, mákos piskótából, lágy fehércsokoládé-krémből, ropogós feketeszezám-grillázsból áll, valamint megjelenik benne a máklikőr és a fekete ribizli is. Nándori László, a Magyarország Cukormentes Tortája verseny zsűrijének elnöke a Zöld málna tortáról szólva kiemelte, hogy abban a pisztácia megjelenik a piskótában és mousse formájában is, édes ízét a piros málnazselé savassága egészíti ki és a rózsavíz teszi különlegessé.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a díjazott Szent István-napi kenyerek bemutatásakor elmondta, hogy a verseny nyertese a Nagyapám kenyere burgonyával lett a balmazújvárosi Balmaz Sütöde Kft.-től, amely az innovatív kenyerek mezőnyében is nyert jalapenós, cheddar sajtos, vadkovászos kenyerével. A sós sétálósütemény kategóriában pedig a mórahalmi Varga Pékség 95 Kft. Pásztor reggelije érdemelte ki az első helyet.