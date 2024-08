Elfogyott az Európai Unió türelme, ultimátumot kapott Magyarország és Szlovákia

Az Európai Bizottság szerint jogtalan Magyarország és Szlovákia Ukrajnával kapcsolatos panasza. Magyarország azután panaszolta be az orosz invázió alatt álló országot, hogy az szankciót vezetett be a Lukoil orosz olajvállalat ellen, ezzel veszélybe sodorva a két ország üzemanyaggal való ellátását. Két és fél évvel Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete után Magyarország és Szlovákia még mindig nagymértékben függ az orosz nyersanyagtól, így az Európai Bizottság felszólította a két országot, hogy mihamarabb nézzenek alternatív források után. Mindeközben Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa egy másik ügyben is magyarázatot kért a kormánytól.