WHO: egyre többen halnak meg a hőségben Európában

Egyre több haláleset tudható be a folyamatosan megdőlő hőmérsékleti rekordoknak és a tomboló nyári hőségnek Európa-szerte is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön közzétett jelentése szerint a kontinensen évente átlagosan 176 ezer ember hal meg a kánikula miatt.