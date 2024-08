A kormány már tavaly augusztusban jelezte, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte teljes költségét megtérítené a középiskolásoknak és az állami szakképző intézményekben tanulóknak. Ahogyan arról az Index is beszámolt, márciusban Tuzson Bence igazságügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a lehetőséggel szeptember 1-től élhetnek a tanulók.

Nem sokkal később azonban egy másik bejegyzésben a tárcavezető korrigálta magát, azt írta, hogy szeptember 1-től a kormány csak pilot jelleggel indítja el a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését, a KRESZ- és az egészségügyi oktatás pedig a középiskolai oktatás részévé válik. A rendszerrel kapcsolatban a most megjelent, társadalmi egyeztetésre adott tervezet már több részletet is tisztáz, legfőbb újdonságként a középiskolai tanfolyamok és vizsgák különleges szabályozásáról.

A tervezet értelmében középiskolai keretek között is elsajátíthatják a diákok a „B” kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges ismereteket, a közlekedési alapismereteket, a járművezetés elméletét, a szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, valamint az elsősegélynyújtást.

Az oktatást zárt rendszerű elektronikus formában tartják, a tanulók számára akkreditált, digitális tananyagokat biztosít az állam, amelyeket a tanulmányi rendszeren keresztül érhetnek el. A középiskolai tanfolyamok elméleti vizsgáin nincs lehetőség szóbeli vizsgára, azokat online számítógépes formában bonyolítják.

Az online vizsgákat – amelyek időpontját és helyszínét az iskola határozza meg – a tanulmányi rendszeren keresztül szervezik meg a gimnáziumok, amelyek a technikai feltételeket és a vizsgafelügyeletet is biztosítják.

A tanulmányi rendszer biztosítja a tanulók orvosi alkalmassági adatainak nyilvántartását, valamint az elsősegélynyújtási ismeretek demonstrációs alkalmain való részvétel is itt lesz nyomon követhető, de a jelentkezéseket és a szükséges tananyagokhoz való hozzáférést is a rendszeren keresztül biztosítják. Az iskola fenntartója a tanfolyamok és a vizsgák során is ellenőrizheti – amely akadályoztatása tilos – a szükséges feltételek és előírások betartását. Mindemellett a gyakorlati képzést a Honvédelmi Minisztérium is támogatja, már folyamatban van a honvédség kötelékébe tartozó kijelölt szakoktatók képzése.

Támogatásra is van lehetőség

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjára támogatást vehetnek igénybe az egészségi állapotuk, nemzetiségi nyelv igényeik vagy hallássérülésük miatt hátrányos helyzetben lévő középiskolás járművezetők, akik nem tudnak részt venni az online képzéseken és vizsgákon.

A tanfolyam és vizsga díját is magában foglaló támogatás mértéke legfeljebb 50 000 forint lehet.

A kormány számítása szerint a kedvezmények nagyjából 100 ezer embert érintenek, a teljes költségvetési hatás a hatásvizsgálati lap szerint 28,25 millió forint, a Portfolio feltételezése szerint ez azonban elírás, és valójában 28,25 milliárd forintról lehet szó. Az új szabályozás szeptember 1-jén lép hatályba.