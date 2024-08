Nem egészen egy hónapos nyári szünete előtti utolsó ülését tartotta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. A július 30-ai tanácskozáson a testület többek között rádiós pályázati eljárások eredményéről és hatósági eljárások indításáról döntött – olvasható a Médiatanács csütörtöki közleményében.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, június 10-én botrányba fulladt az ATV Egyenes beszéd című adásának felvétele, Rónai Egon műsorvezető egy váratlan ajándékkal készült Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, aki nem sokkal ezután elhagyta a stúdiót.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság bejelentés alapján vizsgálta az esetet, a bejelentő az interjúval kapcsolatban az emberi méltóság megsértésére, valamint a hírekhez fűzött műsorvezetői vélemény tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését vélelmezte.

A hatósági ellenőrzés alapján a műsorszámban elhangzott beszélgetés bántó, felkavaró lehetett, azonban az egyenlő emberi méltóság alapértékét megkérdőjelező, szélsőséges kifejezések nem hangzottak el, így az adással kapcsolatban nem merült fel az emberi méltóság sérelme. Az NMHH megállapította továbbá, hogy az elhangzott beszélgetés nem volt összefüggésben politikai hírrel, ezért hírekhez fűzött műsorvezetői véleményeket tiltó törvényi rendelkezés nem sérülhetett

– közölte a hatóság.

Az NMHH Médiatanácsa emellett döntött arról is, hogy a korábban kihirdetett pályázatot a Tiszafüred 88,7 MHz rádiós frekvencia kereskedelmi jellegű használatára a sáv aktuális használója, az Auris Média Kft.-t nyerte. Szintén a jelenlegi médiaszolgáltató, a Radio Plus Kft. használhatja tovább a Békéscsaba 104,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőséget szeptember 27. után is. A testület eljárást indított a Plusz Rádió Nonprofit Kft. -vel, valamint az LP Média Kft.-vel szemben is. A Médiatanács legközelebb augusztus 27-én ül össze.

Felmérték a közvéleményt Magyar Péter kivonulásáról

Mint írtuk, Magyar Péter ATV-s botrányáról a Publicus Intézet készített közvélemény-kutatást. A reprezentatív felmérésből kiderült, hogy az emberek nagy része hallott arról, hogy Magyar Péter félbeszakította interjúját, és idő előtt távozott az ATV stúdiójából, amikor Rónai Egon műsorvezető a politikust korábbi állításaival szembesítette.

A válaszadók 79 százaléka hallott az ügyről, 16 százaléka nem, a megkérdezettek 5 százaléka pedig nem válaszolt a kérdésre.

Akik hallottak róla, azoknak mindössze 26-százaléka felelt igennel arra a kérdésre, hogy Magyar Péter helyesen járt-e el,

a válaszadók 63 százaléka szerint Magyar Péter nem járt el helyesen.

A kérdést fordítva is feltették, azaz helyesen járt-e el Rónai Egon. A válaszadók 55 százaléka mondta azt, hogy az ATV-s műsorvezetője megfelelően járt el, 34 százalék szerint nem.

Pártpreferenciát illetően a Fidesz–KDNP szavazók 74 százaléka, az ellenzékiek 89 százaléka értesült az ügyről, míg a Tisza Párt szimpatizánsainak 88 százaléka hallott a történtekről. A párt nélküliek 73 százaléka tudott a viharos távozásról. Ami az iskolázottságot illeti, a diplomások voltak a legértesültebbek a témában: 90 százalékuk hallott az ominózus esetről, a 8 általánossal rendelkezők 75 százaléka vélekedett hasonlóan.

A kutatás kiterjedt a településekre is. Az információk szerint a hír a községekbe is eljutott, hiszen az ott megkérdezettek 78 százaléka értesült a történtekről. A budapestiek 80, a városokban élők 81, míg a megyeszékhelyeken élők 75 százaléka ismeri az ügyet.