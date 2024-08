Kézikocsival jelentek meg a tiltakozók a minisztériumnál, katona fogadta őket

Az aHang és a Szülői Hang azután kezdett tiltakozásba, hogy júniusban a kormány elfogadott egy jogszabályt, amely szerint 55 évnél idősebb tiszteket és altiszteket vezényelhetnek tankerületekhez, akár oktatói munkára is. A két petíciót több mint húszezren írták alá.

Pénteken az aktivisták transzparensekkel és könyvekkel jelentek meg a Honvédelmi Minisztériumnál. Szalóki Viktor, az aHang szóvivője elmondta, bár az elmúlt időszakban az oktatás témája kevésbé van jelen a közbeszédben, a problémák és az évtizedes mulasztások nem oldódtak meg egyik napról a másikra.

A kormány egyre hajmeresztőbb lépésekkel zülleszti tovább a magyar oktatási rendszert. Erre tökéletes példa az a nemrégiben elfogadott jogszabály is, amely ellen a mostani akciónkkal is tiltakozunk. Minden szakmai szempontot figyelmen kívül hagy az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy 55 évnél idősebb tiszteket és altiszteket vezényelhetnek tankerületekhez, akár oktatói munkára is. Hiába jelezték már a legelején a szakmai szervezetek, hogy ez elfogadhatatlan, a kormány még csak nem is reagált rájuk