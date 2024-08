Tűz ütött ki Óbudán, a III. kerület több részén is érezték a füstöt

Az óbudai lakosok vasárnap délután észlelték, hogy a Táborhegyi park egy részén több helyen is füst terjengett, majd a tűzoltóság is megkezdte az oltást.

Először délután négy óra körül a III. kerület Facebook-csoportjába került fel egy fénykép, melyen füst látható. A hozzászólásokból kiderült, hogy a Táborhegyi park egy részén több helyen is tűz ütött ki.

A további kommentekben a lakosság jelezte, hogy mely utcákban lehetett érezni a füstszagot. (A Lajos utcában, Kiscelli utcában, Gyenes utcában, de még a Remete-hegyen is észlelték.) A Kiscelli Múzeum környékén is szállt a pernye, valamint a Bécsi úton már a kivonuló tűzoltókat is látták. Négy óra körül egyébként az Index szerkesztőségében is érezni lehetett a füstöt.

A katasztrófavédelem később megjelent tájékoztatásában azt írták, hogy

nagy területen ég az aljnövényzet a III. kerületben, a Táborhegyi parknál.

A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók jelentős erőkkel érkeztek a helyszínre, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megkezdték a munkálatokat.