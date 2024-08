Orbán Viktor haul videójából kiderül, mit olvas nyáron

A miniszterelnök egy TikTok-videóban avatja be a követőit abba, hogy mely szerzők mely műveit tartja olvasásra érdemesnek és a nyári kikapcsolódásához praktikus és hasznos olvasmánynak. Az úgynevezett haul videó végére kialakul egy négyes lista.

Orbán Viktor egy TikTok-videóban mutatja be a nyári olvasmányait, amelyek között Samuel Gregg, Karikó Katalin és Lánczi András munkái is szerepelnek. A bejegyzés egy úgynevezett haul videó, vagyis olyan felvétel, audiovizuális tartalom, amelyben az „influenszer” – jelen esetben Orbán Viktor – azt mutatja be, miket vásárolt, „zsákmányolt”.



Kezdődik a nyár, végre tudunk olvasni. Mindig kérek javaslatokat

– kezdi Orbán Viktor a nyári olvasmányainak seregszemléjét, majd egy – MCC felirattal ellátott – kartondobozból pakolja ki sorra a könyveket, amelyeket elmondása szerint a begyűjtött javaslatok alapján választott ki – és vélhetően állítottak össze neki a Mathias Corvinus Collegium munkatársai.

Elsőként a Rubikon Intézet Polgárháborúk – Az eszmékben élő történelem című kötete akad Orbán Viktor kezébe, amelyet rögtön félre is tesz, mondván, „Nem készülünk polgárháborúra, ennek nem vesszük hasznát”. Ezt követően Mező Gábor A kultúra megszállása című műve elolvasását mérlegeli a miniszterelnök, és jut arra a következtetésre, hogy

Azt már átéltük. Jobban tudjuk, mint a szerző.

A következő mű, amelyről Orbán Viktor ítéletet mond, David Goodhart Harc a méltóságért és a státuszért című kötete, amelyet a miniszterelnök „bonyolult, de lehet, hogy használható” címkével lát el, és helyez elsőként az elolvasandó művek közé.

Orbán Viktor és a pszichologizálás

Lánczi András könyvéhez érve a címét fel sem olvasva és az elolvasandó stócba pakolva csak annyit mond: „Mindegy, mert Lánczit mindig olvasni kell”. Azonban amikor Orvos-Tóth Noémi nagy sikerű Örökölt sors című, transzgenerációs traumákkal szembesítő és önismereti témájú könyvéhez ér, az érdeklődés legkisebb jelét sem mutatva úgy fogalmaz,

ez pszichologizálás, ezt hagyjuk a végére,

és a „haszontalan” könyvek venyigéjére veti a klinikai szakpszichológus munkáját. Nem úgy Karikó Katalin Áttörések című kötetét, amelyet „mégiscsak magyar” kijelentéssel a jobb oldali halomba pakol.

Szőcs Géza Összegyűjtött verseit ugyan kiválónak tartja, de „az ilyesmit csak otthon tudja jól olvasni az ember”, ezért a nyári kikapcsolódáshoz nem hasznos. Mindazonáltal megjegyzi, hogy a koronavírus-járványban meghalt szerző a magyar politika legnagyobb vesztesége az elmúlt tíz-egynéhány évben.

Ő tudta volna megírni a magyar jobboldal történetét, ami a mi közös történetünk lett volna, de ezt elvitte magával a sírba

– jegyzi meg, majd Houellebecq: Megsemmisülni című könyvével folytatja a sort, amelyet azonban barátságtalanul vastagnak látva félretett.

Amit Orbán Viktor végül érdemesnek tart a nyári kikapcsolódása alatti forgatáshoz, az Samuel Gregg: Értelem, hit és a nyugati civilizációért folytatott küzdelem című kötete, Karikó Katalin: Áttörések című műve, Lánczi András: A sikeres nemzetek tíz szabálya című munkája és végül, de nem utolsósorban David Goodhart: Harc a méltóságért és a státuszért című kötete.