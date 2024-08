Hamarosan már csak 30-cal lehet közlekedni az Id. Antall József rakpart egy részén

Karácsony Gergely főpolgármester vasárnap közölte, hogy további izgalmas fejlesztések várnak az Id. Antall József rakpart északi részére: kettős fasor érkezik a Parlament és a Lánchíd közötti területre, továbbá 30 kilométer per órára csillapítják az autóforgalom sebességét.

Mint a főpolgármester közösségi oldalán kifejtette, az elmúlt években a Margit híd és a Parlament közötti szakaszt újították fel és zöldítették, az új, széles járdák, az új fasor, korszerű padok és burkolatok segítségével sikerült megszüntetni az autópálya-hangulatot.

A következő fázisban a Parlament és a Lánchíd között kettős fasort ültetünk, amely nemcsak szépít, hanem a városi zöldfelületek növelésében is jelentős szerepet játszik. Az autóforgalom sebességét 30 kilométer per órára csillapítjuk, hogy biztonságosabbá és csendesebbé tegyük a közlekedést, de továbbra is biztosítva lesz az autós közlekedés lehetősége

– írta Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy a burkolat kialakítása a Lánchíd utcához hasonlóan, multifunkcionális teret eredményez, amely hétköznapokon az autós közlekedést, hétvégén és ünnepnapokon pedig a közösségi programokat szolgálhatja.

Közölte azt is, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit is javítják irányhelyes kerékpársávokkal, új lejárókkal és zebrákkal, megőrizve a meglévő fákat is.