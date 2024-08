Az olimpiai bajnokot megvédték, Magyar Péter viszont hidegen hagyta a fesztiválozókat Esztergomban

Milák Kristófnak van mire nagyképűnek lennie, Magyar Péter viszont nem különösebben foglalkoztatja a fiatalokat, a legnagyobb probléma pedig a lakhatás – ezekről számoltak be az Indexnek az MCC Feszten bulizók, akiket a Tankcsapda-koncert után, a DJ-k színrelépésekor, a fesztivál hajrájában kérdeztünk.

Miután a 100 méter pillangó döntője után kérdeztük őket, az olimpia témaköre magától értetődő volt, de Magyar Pétert sem lehetett kihagyni, hiszen a Tisza Párt elnöke másfél hónapja egy közös képhez azt írta, az „MCC-s diákok szerint is árad a Tisza”. Ezt követően az érintett MCC-s diákok kommentháborút indítottak, ugyanis állításuk szerint soha nem mondtak ilyet, ráadásul úgy élték meg, hogy a beleegyezésük nélkül lettek felhasználva politikai lájkvadászatra. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, mi a fiatalok legnagyobb problémája Magyarországon.

Akadt, aki megbánta, hogy a Tisza Pártra szavazott

Az egyik budapesti diáklány az ELTE bölcsészettudományi karának hallgatója, azt pedig már a második mondatában elárulta, hogy ő a választásokon a Tisza Pártra szavazott – igaz, utólag megbánta a dolgot.

Nagyon unom már a Fideszt, örültem, hogy végre jön egy fiatalabb pasi, akiben van valami új. De nagyon nem tetszik, hogy mégis megy az Európai Parlamentbe, pedig korábban az ellenkezőjét ígérte. Az sem tetszik, ahogy az újságírókról beszél. Én előfizetek a 444-re is, rendszeresen olvasom, de már őket is propagandázza!

– jegyezte meg kissé indulatosan.

Arról is beszélt, hogy biztos benne, a „kormánypárti újságírók” túloznak, de a videófelvételek és a Facebookon látott viselkedése alapján egyre toxikusabbnak tűnik neki Magyar Péter, aki mindenkibe beleköt, ezért teljesen elveszítette a szimpátiáját.

Ő is követi az olimpiát, természetesen nagyon szurkol a magyaroknak, főképp a csapatsportágakat nézi élőben, de a többi eredménnyel is képben van. A Milák Kristóf felkészülésével kapcsolatos botrányt nem igazán követte, de azt mondta, annyit azért ő is meg tud állapítani, hogy edzés nélkül nem lehet aranyérmet nyerni.

A fiatalokat érintő problémákról azt mondta, nagyon szereti az élő zenét, de szinte megfizethetetlen, ezért is megy fesztiválra, ahol egy koncert áráért több előadót is meghallgathat. Ebből a szempontból az MCC Fesztnek örült, mert az egyik nap jegyet sem vett, az esztergomi főtérre felállított színpad előtt táncolt a barátnőivel. Példaként említette, hogy szeretett volna elmenni a Coldplayre a Puskás Arénába, de ennyi pénzt nem akart adni érte, „akkor már inkább elmegyek Barcelonába, régi álmom”. A fesztiválra MCC-s ismerőse hívta meg, aki nem akart nyilatkozni, csak annyit árult el, hogy Fidesz szavazó, közéleti kérdésekben ritkán értenek egyet, „de így is imádjuk egymást”.

Az albérletárak rablással érnek fel, vidéken is egyre nehezebb

A Tankcsapda koncertje után beszéltünk egy vidéki megyeszékhelyről érkező párral, amely a lakhatási költségekre panaszkodott, mondván, nekik eszük ágában sincs Budapestre költözni, de lassan vidéken is megfizethetetlen egy saját lakás, az albérletárakat pedig szimplán rablásnak tartják.

A pár lánytagja kérdésünkre, hogy mit gondol a Magyar Péter-jelenségről, azt felelte, hogy követi a Tisza Párt elnökének Facebook-oldalát és látta a posztot, amiben a politikus hiányolja a meghívást az MCC Fesztre. (Az Index a szervezőktől egyébként azt az információt kapta, hogy meghívták a párt EP-listájának második helyezettjét egy panelbeszélgetésre, ám Dávid Dóra nem vállalta a vitát.)

A lány barátja azt mondta, hogy kint volt az EFOTT-on, ahol elment Magyar Péter beszélgetésére, ám kevesen voltak, és főképp az Ötkert-botrányról volt szó.

Többre számítottam. Nem biztos, hogy elmentem volna meghallgatni még egyszer. Na jó, a párom kedvéért talán elkísértem volna, ha eljön Esztergomba, végül is ő pedig itt volt velem a Tankcsapdán, pedig ő meg azt nem szereti

– tette hozzá.

A zenei ízlésük nagyon különbözik, a sportot viszont mindketten szeretik, folyamatosan követik a párizsi olimpiát, és nem csak a magyarok eredményeit. A Blahalouisana koncertje alatt, telefonon nézték Milák Kristóf döntőjét, nagyon örültek a sikerének, bár egyiküknek sem szimpatikus.

Korábban sem tetszettek a nyilatkozatai, de ahogy kijön a rajthoz… Menő, hogy egy ilyen komoly sportágban ennyire jó, de azért nem kellene nagyképűen viselkednie.

– mondta a lány, mielőtt véget ért a beszélgetésünk, ahogy a DJ Korda György és Balázs Klári Reptér című slágerét keverte be.

„Inkább leköpném magam, minthogy eláruljam a családom”

Egy másik, MCC Fesztes pólót viselő fiatalnál előkerült Varga Judit neve. Az italkínálatot láthatóan alaposan letesztelő fiatal férfi még a zenét is túlharsogva közölte:

Inkább leköpném magam, minthogy eláruljam a családom, vagy lehallgassam a feleségem a politikai karrierem érdekében. Most komolyan, ki kíváncsi egy ilyen emberre?!

Éppen az olimpia eredményeit elemezte ugyancsak hangosan egy négyfős baráti társaság, amikor odaléptünk hozzájuk – és megkérdeztük, ők milyennek látják Milák Kristóf viselkedését.

„A helyében én is rohadt nagyképű lennék” – vágta rá a legmagasabb férfi, aki közölte, őt egyáltalán nem érdekli, az úszó kinek nyilatkozik vagy mennyit edz, amíg aranyat és ezüstöt hoz haza egy olimpiáról. A többiek lelkesen bólogattak, egyikük pedig megjegyezte, már el sem olvassa azokat a híreket, amelyekben valamiért kritizálják az olimpiai bajnok úszót.

Egy feladata volt: érmet szerezni Párizsban. Megcsinálta, nem? Akkor mi a f*sz bajuk van vele?

– tette fel a kérdést.

Mind a négyen vidékről származnak, ám Budapesten tanulnak, így ők is az albérletárakat hozták fel elsődleges problémaként, igaz, egyikük legszívesebben odament volna Hernádi Zsolt Mol-vezérhez is az MCC Feszten, hogy szóljon neki, hogy ne legyen már ilyen drága az üzemanyag.

Ami a belpolitikát illeti, ketten közülük nem tudtak sokat mondani Magyar Péterről, mert nem követik őt, csak annyit tudtak róla, hogy Varga Judit férje volt korábban.

A társaság nemzetközi tanulmányokat hallgató tagja azt mondta, ő sem különösebben követi a hazai híreket, főképp a nemzetközi sajtóból és az X-ről (korábbi nevén a Twitter-ről) tájékozódik, így aztán az MCC Feszten is inkább azok a külföldi előadók érdekelték, akiket máshol nem láthat Magyarországon. A magyar nyelvű panelbeszélgetéseket nem igazán hallgatta meg – helyette Chris Rufo karcos humorát dicsérte, valamint Sara Huff karakánságát. Utóbbival egyébként az Index exkluzív interjút készített Esztergomban.

A társaság negyedik tagjától kaptuk a leghatározottabb választ: ő Fidesz-szavazó, aki egyszerűen árulónak tartja Magyar Pétert.

Nincs köztünk helye egy ilyen gerinctelen embernek, aki hátba szúrta a politikai közösségét meg a saját feleségét, akinek köszönhetően egyáltalán odakerült valahova. Amúgy is Esztergomban vagyunk, itt nem a Tisza árad, maximum a Duna!

– jegyezte meg némileg indulatosan a diák, majd elsodorta őt a bulizók hulláma a söntés felé.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)