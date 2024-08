A halálos baleset után egy hónappal sem tudni, élesítették-e a beígért traffipaxokat

26 darab, modern sebességmérő kamera telepítésére került sor. Ezt írta Facebook-posztjában Karácsony Gergely főpolgármester az Árpád hídi baleset után. Vállalása július 5-én, a főváros hivatalos oldalán is megjelent. Ezek a berendezések Budapest legforgalmasabb útjain elvileg 46 sáv forgalmát képesek figyelni. A főváros 4 éves bérleti konstrukcióban szerezte be az eszközöket. A sebességmérő kamerákat a mérésügyi hatóság már hitelesítette, sőt már üzembe is helyezték őket. Mint írták: a következő hetekben kerül sor arra, hogy éles üzemben immár bírságolja is a rendőrség a szabályszegő gépjárművek üzembentartóit.

Éppen ezért érthetetlen, hogy több mint egy hónappal a tragikus Árpád hídi baleset után – melyben a vétlen fiatal pár is életét vesztette – miért nem használják még mindegyiket?

Amint ugyanis arra lapunk egyik olvasója felhívta a figyelmet, a főpolgármester által beharangozott traffipaxok közül nem tudni, melyik mér sebességet és melyik nem.

Többségük fel sincs szerelve. Ami fel van szerelve, az sem működik, hiszen az előjelző KRESZ-tábla sincs sehol, azaz teljesen jogszabályellenes is lenne, ha mérne. Innen is látszik, mennyire nem is foglalkozik ezzel senki, csupán hangzatos Facebook-posztok születnek a témában, miközben sorra halnak meg a vétlen autósok a visszatartó erő hiánya miatt

– fakadt ki az egyébként taxisként napi több mint 150 km-t vezető levélíró, aki azt is megjegyezte, hogy a jelzett helyszínek közül kevesebb mint a felénél van kint egyáltalán a kamera, de ott sincs közúti előjelző KRESZ-tábla. Példaként a Köki-nél a reptéri út a város felé vezető oldalát és a Határ út belváros felé vezető részénél a Shopmarknál lévő kamerát említette, ahol nincs kint az előjelző tábla. Az Üllői út Vágóhíd utcai részénél és a Bajcsy-Zsilinszky út Alkotmány utcai szakaszánál pedig se tábla, se kamera.

„A Budapest Közút folyamatosan rakja ki a szükséges előjelző táblákat és már minden helyszínen kihelyezte” – mondta el lapunknak Kiss Ambrus Főpolgármester-helyettes, arról azonban nem tudott érdemi információval szolgálni, hogy a fix telepítésű kamerák valóban éles üzemben működnek-e.

A Váci útiról volt csak ismerete, az biztosan működik. Hangsúlyozta, hogy ezek nem traffiboxok (amelyet például a II. kerület különböző helyszínein rakott ki a helyi önkormányzat) ahol a dobozban vagy van kamera vagy nincs, és csak 12 órán át üzemelnek, hanem a rendőrség hálózatába bekötött fix – elvileg –, éjjel nappal működő berendezések. Az Országos Rendőr-Főkapitányság arra a kérdésünkre nem válaszolt, hogy a kihelyezett kamerák közül hány méri valóban jelenleg élesben a sebességet. Érdeklődésünkre csak annyit közöltek, hogy a főváros által biztosított kamerák telepítési helyszíneinek egyeztetésében vesznek részt, a szakmai véleményalkotás zajlik.

Amennyiben a kamerák a technikai feltételeknek megfelelnek, és alkalmasak arra, hogy a VÉDA-rendszerbe kapcsolják azokat – a rendőrség célja, hogy erre mielőbb sor kerüljön

– írta az ORFK, megjegyezve, hogy prioritásként kezelik a gyorshajtásokat, az illegális gyorsulási versenyeket, valamint az engedély nélküli járműátalakítások elleni fellépést. Ennek érdekében a társszervekkel közösen rendszeresen tartanak ellenőrzéseket a főváros számos pontján, beleértve az Árpád hidat is. Erre külön ellenőrzési terv készült, amelyben elő vannak írva a rendszeresen végzendő, célirányos, álló és mozgó sebesség-ellenőrzések.

Kérdéses tehát, hogy így a preventív hatás mennyiben érvényesül. Ami tény, hogy július 10-én az Árpád hídnál egy kerékpárost is elütöttek.

A telepített traffipax kamerák üzemen kívüli helyzetére utal, hogy a rendőrség az Árpád hídon maga végezte autóból vagy álló helyzetből a sebességméréseket.

Véleményük szerint egyébként az „Árpád hídon elkövetett sebességtúllépések mennyisége és mértéke nem kirívóan magas más, hasonló adottságokkal rendelkező fővárosi útszakaszokhoz képest”. A július havi ellenőrzés során azonban volt, aki óránkénti 187 kilométeres sebességgel hajtott.

A kamerákról beszámoló korábbi cikkünkbe ágyazott grafika alapján látható, hogy mely helyszíneken kellene már működniük az ígért kameráknak.

(Borítókép: Összeroncsolódott személygépkocsi az Árpád hídon, ahol összeütközött három autó 2024. július 3-án. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI)