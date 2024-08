Nem gatyázna az államtitkár, ha a balmazújvárosiak egzisztenciája a tét

Polgármester úr, menjen haza – így biztatta Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium előtt demonstráló Hegedüs Péter polgármestert, aki a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnökével közösen demonstrált a minisztérium épülete előtt.

Balmazújváros vezetője mintegy 400 önkormányzati dolgozó fizetésének, illetve a város finanszírozásának követeléséért utazott a fővárosba. Latorcai Csaba államtitkár a helyszínen átvette a petíciót, majd azt javasolta, hogy a polgármester hívja össze a város önkormányzati testületét, és alkossanak jogszerű költségvetési, illetve zárszámadási rendeletet, hogy a minisztérium feloldhassa a kifizetések zárolását.

Amint arról beszámoltunk, a Hajdú-Bihar vármegyei településen a jelzett jogalkotási vita miatt immár két hónapja nem jutnak pénzükhöz a város alkalmazottai, de Balmazújváros önkormányzata a rezsit és a különböző közkiadásait sem tudja finanszírozni.

A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal a fenti rendeletek tárgyalását folytató önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatban fogalmazott meg formai hibákat. Hegedüs Péter szerint ez azonban még a májusi folyamatot érintette, ő azonban polgármesteri jogköreivel élve június 10-én, saját hatáskörben szabályos rendeletet alkotott. Törvényességi észrevételeinek helyességéről a Kúria jogosult ítéletet mondani, most azonban az ítélkezési szünet hátráltatja a probléma rendezését. Latorcai Csaba szerint ugyan a minisztérium próbál segíteni, de a kúriai határozatot csak akkor lehet megelőzni, ha a város testülete ismét és immár vitathatatlanul jogszerű új rendeleteket alkot.

Ha valóban az önkormányzati alkalmazottak egzisztenciája a tét, én nem gatyáznék polgármester úr helyében, hazamennék, összehívnám a testületi ülést, és megalkotnám ezt a rendeletet

– fogalmazott az államtitkár. A helyzetet ugyanakkor nehezíti, hogy a most szeptemberben leköszönő testületben patthelyzet alakult ki, és az egyik oldal elszabotálja e fontos jogalkotói munkát. Latorcai Csaba szerint itt egy helyi konfliktusról van szó, amihez a kormánynak nincs köze.

„Míg a magát családbarátnak nevező miniszterelnök és a közigazgatási elitje vígan lubickolnak a most is éppen növekvő fizetéseikből, ha lenne módjuk a megoldásra, csak széttárják a kezüket, mondván, nem tudnak mit tenni, mert a jog nem engedi a fizetések utalását. Miért?” – tette fel a kérdést Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnöke, aki azt kifogásolta, hogy míg a versenyszférában van bérgarancia-alap, az állam esetében nincs, ezért nem lehet előlegként utaltatni a fizetéseket. Pedig egy olyan, előre kalkulált költségvetési tételről van szó, amely fillérpontossággal kifizethető. Még akkor is megtehető, ha valamiért az önkormányzat esetleg valamit elrontott. Úgy látja, 400 magyar család megélhetése van veszélyben a kicsinyes kormányzati, pártpolitikai csatározások miatt.

A jogvita tétje nem kevesebb, mint 600 millió forint. A polgármester szavai szerint Balmazújváros nem csődben van, hanem csődben tartják.

(Borítókép: Hegedüs Péter és Latorcai Csaba. Fotó: Ambrus Balázs / Index)