Kovács Gergely már tudja, kié lesz a Városmajor utcai lakás

„Az elmúlt évek fideszes gyakorlata folytatódik a Hegyvidéken. A Városmajor utcai lakók maguk szóltak nekem: már most tudják, hogy kinek szánják Pokorniék a házukban eladásra kínált önkormányzati ingatlant” – mondta a Népszavának Kovács Gergely, a XII. kerület jövőbeni polgármestere.

A Kutyapárt társelnöke a lappal nem közölte a lakásvásárló nevét, de annyit elárult, hogy nem civil személyről, hanem befektetőről van szó. Kovács Gergely szerint a Pokorni Zoltán nevével fémjelzett kerületvezetés eddig is hasonló módon járt el, ha önkormányzati vagyonról volt szó.

Mint megírtuk, Kovács Gergely vasárnap egy gúnyos Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra: Pokorni Zoltán, a Hegyvidék leköszönő polgármestere nemrég az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette ki, hogy a megválasztott önkormányzati vezetés kérésének eleget téve szeptember 30-ig nem értékesít ingatlant a XII. kerület.

Ennek ellenére most 644 ezer forintos négyzetméteráron hirdették meg a Szamos és Városmajor utcák sarkán álló házban levő 99 négyzetméteres önkormányzati lakást. Közölte azt is, hogy az ingatlan 30 százalékkal olcsóbb, mint egy kőbányai panel. Továbbá egy másik ingatlant is meghirdettek eladásra, amely az Alkotás utcában található.

Kovács Gergely szerint nincs valódi piaci verseny

Hegyvidék Önkormányzata később tudtatta, hogy a tulajdonosok kérték a Városmajor utcai lakás mielőbbi értékesítését, és azt írták, „egy ingatlan értékét nem politikusi, pártelnöki nyilatkozatok határozzák meg, hanem a nyilvános licit által biztosított piaci verseny, jelen esetben is ez történik”.

Kovács Gergely szerint azonban nincs szó valódi versenyről, és ellenőrizhetetlen, hogy mi alapján határozzák meg az árakat. Mint mondta:

Ránézésre ezek persze alacsonynak tűnnek, de a lakásokat úgy hirdetik meg, hogy ne lehessen rájuk vevőt találni. Nem rakják fel őket olyan oldalakra sem, ahol az emberek valóban lakhatást keresnek. Korábbi kezdeményezésünkre végül néhány felkerült, de a hirdetésekhez sem fotót, sem semmilyen adatot nem mellékeltek.

A Kutyapárt társelnöke arról is beszélt a Népszavának, hogy: „Két hétig valóban licithirdetésként szerepelnek az önkormányzat oldalán a meghirdetett lakások. Ahhoz viszont, hogy ezeket egyáltalán meg lehessen nézni, tízezer forintokat kell fizetni. Józan paraszti ésszel is felfoghatatlan, hogy ha valaki lakást keres, amiből az interneten talál mondjuk húszat, utána még bármennyit fizetne, hátha kitölthet egy online ívet a huszonegyedik megtekintéséhez.”

Szerinte a Hegyvidék leváltott fideszes vezetése „egész egyszerűen feléli a kerületi vagyont: minden évben 1 és 2 milliárd közötti értékben adott el ingatlanokat az önkormányzat ugyanilyen metódussal, pedig azokat máshogyan is lehetne hasznosítani”. Hozzátette: „A Hegyvidéken nem oszt, nem szoroz, hogy a polgármester, a tulajdonosi bizottság vagy a testület dönt róla. Hiszen mindegyik egyenlő Pokorni Zoltánnal.”