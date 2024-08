Tényleg kilépett az MSZP-ből a párt legsikeresebb polgármestere

Őrsi Gergely távozása után is megőrzi a baloldali értékeket, azaz továbbra is követi a szolidáris második kerület vezetési irányvonalát. A saját sikerét leginkább újszerű városvezetői ötleteire alapozó, immár független polgármestert döntésének hátteréről, Budapest önkormányzatiságának jövőjéről és arról is kérdeztük, miben ért egyet Vona Gáborral.