A Nutriversum cég újraalkotta gyerekkorunk kedvenc kakaóját, a Bedecot, ám most a kor szemléleteit alapul véve light verzióban, ám a megszokott, retro ízekkel, tehát az aromaélmény változatlan. De mért is tűnt el – többszörös koncepció átalakítás és tulajdonoscsere ellenére is – a polcokról a gyermekek kedvence, a hideg tejben is könnyedén olvadó termék?

A HVG információi szerin a termék valójában csak 2016-ban tűnt el a boltokból, miután nem bírt versenyezni a '90-es évektől beáramló nyugati riválisokkal, hiába frissítettek menet közben többször is a koncepción.

A márka megszűnte után a terméket előállító zirci gyárat nem darálták be és a szakma csínját-bínját ismerő szakemberek is maradtak. A fitneszipar és az egészséges életmód divattá válását követően a Nutriversum költözött be a gyárba, amely többek között mint étrend-kiegészítőket dobott piacra.

Most a Bedeco e márka színei alatt tér vissza.

A régi márka újbóli bevezetését megelőzte egy kutatás, amely alapján a megkérdezettek 76 százaléka fogyasztott Bedeco kakaót – írja a Blikk.

A kakaópor Jellegzetes ízével és csomagolásával, valamint fülbemászó reklámjaival generációk kedvence lett. Az egyszerű elkészíthetőségének köszönhetően sokak számára az egyik legkedveltebb instant kakaóvá nőtte ki magát.

Az instant kakaópor újraindításával a Nutriversum a fehérjeporát és a kollagénporát is elkezdte Bedeco-ízben gyártani.

A zirci üzemet több ütemben fejlesztették, a régi gyárhoz hozzáépítve, modern gépekkel átalakítva már napi szinten akár 9 tonna por, 1500 liter folyadék, 2 millió db tabletta, 40 ezer csokoládészelet, és napi akár fél millió darab kapszula gyártására alkalmas – közölte a HVG.