Pintér Sándor tárcája válaszolt: ezért vizsgáztatnák a pedagógusokat és korlátoznák mobilhasználatukat

Vizsgázniuk kell a pedagógusoknak a Nemzeti alaptantervből, az eredmény a teljesítményértékelésbe is beleszámít – derül ki egy rendelettervezetből, ami emellett a pedagógusok mobilhasználatát is korlátozza. A Belügyminisztérium beszélt az okokról és arról is, nem félnek-e attól, hogy a számonkéréssel és szigorítással tovább rontják a pedagógusszakma renoméját.