Erős trágyaszag terjeng Budapest környékén, már az okát is megfejtették

Az elmúlt napokban több fővárosi kerületben, és Pest vármegye környékén is erős trágyaszagot lehetett érezni. A bűz oka, hogy a Gyermelyi tésztagyár földjein augusztusban végzik el a trágyaszórást. A munkálatokat várhatóan a hónap végén fejezik be.

Kellemetlen szag terítette be Budapestet és környékét az elmúlt napokban. A trágyaszagot még csütörtökön is érezhették a fővárosban, és a közelében élő lakosok. A bűz forrása nem ismeretlen, a Gyermelyi tésztagyártó megrendelésére dolgozó cég tájékoztatást adott ki arról, hogy augusztusban több településnél is trágyaszórást végeznek.

A felhívás szerint a műveletet több alkalommal és rövidebb időszakokban végzik el. Augusztus 6. és 8. között Máriahalom és Sárisáp között, augusztus 8. és 13. között pedig Tinnye határában trágyáznak.

A trágyázás folyamatok augusztus 29-éig tartanak, de ígéreteik szerint hétvégéken és ünnepnapokon sem zavarják ezzel a lakosokat.

Ahogy az Index beszámolt róla, 2019-ben szintén erős bűz terjengett Budapest közelében. Lakossági bejelentések alapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal is vizsgálatot indított az ügyben. A Hungaromet (korábbi nevén: Országos Meteorológiai Szolgálat) a szélirány alapján próbálta kideríteni, hogy honnan jön a kellemetlen szag. Horváth László, Zsámbék polgármestere az Indexnek mondta el, hogy a bűz forrása a Gyermelyi tésztagyártó cég lehet, mivel tudomása szerint minden évben kiszórják a tyúktrágyát.