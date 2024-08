Egyszerre csap le a hidegfront és a kánikula

Több helyen is kialakulhatnak záporok és zivatarok, és a nyugati-északnyugati szél is megélénkülhet, sőt, a zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul majd, így egyszerre fog hatni a szervezetünkre a hidegfront és a kánikula.