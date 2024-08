Járványszerűen terjed a szamárköhögés, már majdnem elfogytak a vakcinák

Nem csak Magyarországon de a környező országokban is járványszerűen kezdett terjedni a szamárköhögés, amely a kisgyerekekre a legveszélyesebb. A védőnők a közelmúltban felhívták a figyelmet arra, hogy a várandós anyukák az utolsó trimeszterben oltassák be magukat. Akkora az érdeklődés a vakcinák iránt, hogy az eddigi készlet majdnem elfogyott.

Lassan járványos méreteket ölt Európában a szamárköhögés, ez az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint még magas átoltottság mellett is előfordul 3-5 évente. A járványnak idén azonban már halálos áldozatai is vannak Magyarországon, a közelmúltban két csecsemő is életét veszítette a betegségben és annak szövődményeiben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) elismeri, hogy akkora az érdeklődés a vakcinák iránt, hogy az eddigi készlet majdnem elfogyott.

Bár ezekben a napokban nehezebb hozzájutni az oltóanyaghoz, az NNGYK arról biztosította a lakosságot, hogy ez hamarosan megváltozik, még a héten várnak egy nagyobb szállítmányt, ami a jövő hét elejétől már a patikákban lesz – járt utána a hvg360.

A járvány nem csak Magyarországon de a környező országokban is járványszerűen kezdett terjedni, legnagyobb veszélyben pedig a beoltatlan csecsemők vannak. Hazánkban már minden megyéből jelentettek megbetegedést, eddig 90 igazolt esetet találtak, a legtöbb esetben kisgyereket. Európában 2016-ban és 2019-ben is volt járvány.

Enyhe tünettel indul, fulladással is végződhet

A szamárköhögést, orvosi nevén pertussziszt, amely egy heveny cseppfertőzéssel terjedő betegség, egy baktérium okozza és évszázadok óta ismeri az emberiség, az első járványokat a XVI. században jegyezték. A betegség fertőzőképességi indexe kilencvenszázalékos, nagyon gyorsan terjed és eleinte egy klasszikus megfázásra hasonlít, ám a betegek már ekkor is erősen fertőznek. Nevét onnan kapta, hogy szamárbőgésre emlékeztető köhögési rohamok alakulnak ki az enyhe kezdeti tünetek után, amelyek olykor annyira erőssé válhatnak, hogy fuldokláshoz, hányáshoz vezetnek, és több hétig is eltarthatnak. Évszázadokig ez volt a csecsemőhalálozás fő oka, védőoltást ellenne először az 1940-es években fejlesztettek. Magyarországon 1954-ben vezették be szamárköhögés ellen a kötelező oltást, amit először 2, 3, 4 hónapos korban adnak be, az emlékeztetőt pedig 18 hónapos, majd 6 és 11 éves korban. Magyarországon a kötelező vé­­dőoltási program eredményeképpen 99,9 százalékos az átoltottság.

Magyarországon az elmúlt 30 évben összesen 38 igazolt eset volt, tavaly például kettő, és ezek is általában „importált”, azaz nem hazai eredetű fertőzések. Galgóczi Ágnes, az NNGYK járványügyi főosztályvezetője a napokban úgy fogalmazott, hogy a szamárköhögés már járványszerűen terjed Magyarországon, mivel az elmúlt húsz évben 36 ilyen igazolt fertőzés volt itthon, idén pedig 76 igazolt esetnél tartunk. Az év huszadik hetétől kezdett emelkedni a bejelentett pertussisgyanús esetek száma, az elmúlt öt hétben a heti esetszám 16 és 21 között változott.

Az orvosok úgy vélik, a járvány kialakulásában szerepet játszhatott, hogy a Covid alatt minden egyéb kórokozó visszaszorult, most azonban újra, nagyobb intenzitással jelentek meg – erről beszélt az Indexnek Tóth Sándor immunológus.

A védőoltást először két hónaposan, majd három és négy hónapos korban adják be a babáknak, ez után alakul ki a teljes védettség, a védőnők ezért azt ajánlják, hogy a várandós anyukák az utolsó trimeszterben oltassák be magukat , sőt a családtagok is. Hiába 98 százalékos az átoltottság Magyarországon, a gyermekkorban beadott oltás felnőttkorban már nem véd, így könnyen megfertőzhetik a csecsemőt, ezért érdemes az oltást megismételni.