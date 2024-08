Till Tamás szülei: Úgy vannak velünk a hatóságok, hogy buta vidéki emberek vagyunk

„Magunkra vagyunk hagyva a bajban, ahogy voltunk Tamás eltűnése óta mindig is. Úgy vannak velünk a hatóságok, hogy buta vidéki emberek vagyunk, akikkel nem kell foglalkozniuk” – mondták a 24.hu-nak a még 2000-ben meggyilkolt Till Tamás szülei, akinek a holttestét találhatták meg egy bajai tanya melléképületében.

A 11 éves kisfiú 2000 májusában tűnt el Baján, a rendőrség most ezt a huszonnégy évvel ezelőtti bűntényt deríthette fel azzal, hogy a fiú feltételezett földi maradványaira bukkantak egy helyi vállalkozó egykori birtokán, egy melléképület aljzatbetona alá rejtve. A fiú, aki most lenne 35 éves, a vadasparkba indult 2000. május 28-án, gyermeknapon biciklivel, de már sohasem tért haza, évtizedekig eltűntként keresték. Az áttörést a magyar rendőrségnek még júniusban hozta meg egy információ, és nemrég azt is közölték, hogy a földi maradványokat abban a ruhában találták meg, amelyet Till Tamás az eltűnésekor viselt, ám a szülők most azt mondták a lapnak, úgy tudják „nincs minden rendben az egyik ruhadarabbal”.

Az egyszázaléknyi remény jobb, mint a halál ténye

A szülők elmondták, hogy többször vettek már tőlük mintát, amikor holttestre bukkantak, ám idáig mindig kiderült, hogy nem Tamást találták meg. Bár a hatóságok azzal próbálták megnyugtatni a szülőket, hogy megnyugvást jelent majd nekik, ha kiderül, valóban fiuk csontjait ásták ki, ők úgy gondolják, jobb az az egyszázaléknyi remény, hogy még mindig élhet.

A rendőrség a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől kapott információ alapján jutott el ahhoz a korábban gyermekotthonban lakó férfihoz, aki elárulta, hogy a szintén a lakóotthonban élő egykori ismerőse, K. Péter korábban arról beszélt neki, hogy segített egy vállalkozónak elásni egy holttestet. A bajai gyermekotthon volt lakója egyezséget köthetett a főügyészséggel, és egy esetlegesen ellene folyó lényegesen kevésbé hangsúlyos ügyben kedvezőbb elbírálásban részesülhet majd azért, mert segített az emberölési ügy megoldásában. Ezt Péter akkori barátnője is megerősítette, és elmondta, hogy a férfi a vállalkozónál napi ötszáz forintért dolgozott, ám egyszer 200 ezer forinttal tért vissza, de nem árulta el, miért kapta az összeget. K. Péter 2011-ben öngyilkos lett, az idős esztergályos pedig három évvel ezelőtt, 81 éves korában felakasztotta magát, állítólag súlyos alzheimeres betegsége ellen nem akart már tovább küzdeni.

A szülők nem tudják, ki lehet a védett tanú, őket nem tájékoztatta a rendőrség arról, hogy egyezséget kötöttek volna valakivel, de szeretnék megtudni, ki a férfi, azonban erről teljesen lemondtak az elmúlt évek tapasztalatai alapján.

Tudja, a kisfiúnk 2000-es eltűnése óta lekezelően bánnak a hatóságok velünk. Három napig gyakorlatilag semmit sem tettek a rendőrök Tamás eltűnése után (...) Azóta eltelt 24 év, és ugyanúgy magunkra vagyunk hagyva a bajban most, ahogy voltunk eddig is

– idézte fel Till Mátyás, az eltűnt kisfiú édesapja a rendőrség hozzáállását.

A szülők arról is beszéltek a lapnak, hogy a rendőrség arról tájékoztatta őket, néhány héten belül meglehet a DNS-vizsgálat eredménye, ám a csontokon végzett igazságügyi szakértői vizsgálatok eredményeire többet kell majd várni.

Azt, hogy a tanyán a fiuk csontjait találhatták meg, szintén nem a rendőröktől, hanem a helyiek beszámolóiból tudták meg, az édesapa maga ment a helyszínre, hogy kiderítse a részleteket. A rendőrség csak ezt követően ment ki hozzájuk és tájékoztatta őket.