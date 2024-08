„A feleségem és a diszpécser nyugtatgatott, miközben levezettem a szülést”

Mint beszámoltunk róla, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közösségi oldalán nemrég osztotta meg a hírt, hogy egyik mentésirányítójuk támogatásával Budapesten egy édesapa sikeresen vezette le felesége váratlan otthon szülését.

Vida Izsák lapunknak úgy fogalmazott, elmondhatatlanul hálás a mentőszolgálat munkatársainak, amiért a váratlan helyzetben végig szakszerű segítséggel, problémamentesen született meg harmadik kislányuk. Az édesapa elmondta, hogy a másik két gyermekük is gyorsan született meg, a kórházba érkezést követően mindössze öt perccel később már világra jött az egyik kislány, testvérét is hamar, 1,5 órán belül édesanyja mellkasára tették.

Az orvosok ezek után megemlítették, hogy a következő terhességnél már az első fájásoknál érdemes a kórházba indulniuk. Erre most nem volt idő, a kismama harmadik gyermekével a várandósság 39. hetében járt, mikor a fájások kezdetével egyszerre ment el a magzatvíz. Férje azonnal hívta a mentőket, a beszámolója alapján a diszpécser számára egyértelmű volt, hogy már nincs idő eljutni a kórházba, a gyermek hamarabb fog megszületni.

A mentésirányító nő nagyon kedvesen megnyugtatott, és elmondta, a jelek alapján úgy tűnik, nem biztos hogy a baba megvárja a mentők kiérkezését

– emlékezett vissza Vida Izsák, hozzátéve: a hívástól számítva 15 perc alatt a helyszínre érkeztek az OMSZ munkatársai, csakhogy családjukban sok gyermek, úgymond, türelmetlenebb ennél.

Sietős újszülöttek

Huszonhárom évvel ezelőtt a kórházba tartó úton húgát édesapjuk segítette világra. Neki nem volt segítsége, a félreállt autóban egymaga vezette le a szülést. Ezután szerencsére az anyuka és a gyermek is egészségesen került orvosi kontroll alá.

Édesapám szemében mindig ott lesz, mikor a húgomra néz, hogy ő segítette világra hozni

– fogalmazott Vida Izsák, aki hozzátette, hogy ő is hasonlóan érez újszülött gyermekével kapcsolatban. Bár nagyobb gyermekeinél is ott volt a szülésnél a kórházban, de szavai szerint a mostani élménnyel még szorosabbá vált a kötelék közte és felesége között, aki még a vajúdás alatt is végig támogatta.

Minden nő egy hős, aki ezt végigcsinálja. Br már volt részem benne, de a hirtelen megindult szülés miatt megrettentem, feleségem végig tartotta bennem a lelket, a mentésirányító pedig folyamatosan nyugtatott minket

– részletezte. Szintén ijedtséget okozott, hogy a gyermek nyakára tekeredett a köldökzsinór. „A diszpécser instrukciói szerint feleségemmel együtt könnyen levettük róla, mikor felsírt, már tudtuk, hogy nincs baj”– mesélte büszkén az immár három gyermek édesapja.

Otthon voltak kisgyermekeik

A kétéves és a négyéves kislány is otthon volt ekkor velük. Izsák két fájás között gyorsan betett a nappaliban nekik egy mesevideót, így mit sem sejtve, nyugalommal várták ki húguk születését. A mentőorvos vizsgálata után nézhették meg újszülött kistestvérüket. „Nagyon boldogok voltak, korábban felkészítettük őket húguk érkezésére, így nem érte őket váratlanul, bár meglepődtek, hogy ilyen hamar történt”– számolt be az apa. Egy koraszülötteket ellátó mentőautó is érkezett a helyszínre, Izsák kíséretével inkubátorban szállították be a kórházba a babát, néhány órán keresztül megfigyelésre abban is tartották. Az egészséges, 54 centiméterrel és 3080 grammal született gyermek néhány nappal később édesanyjával együtt elhagyhatta a kórházat. Mindketten jól vannak – árulta el az apuka, aki arról is beszélt, hogy az OMSZ Facebook-posztja után tudta meg, hogy a szülés levezénylésében segítő mentésirányítónak ez volt az egyik utolsó szolgálata, mielőtt ő is hamarosan anyai örömök elé néz.

A mentésirányító is babát vár

„Meghatódtam és meglepődtem mikor a hírt olvastam, sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki és születendő gyermekének. A mentőszolgálat minden munkatársának hálásak vagyunk, hogy problémamentesen zajlott le a szülés, ami alatt a váratlan körülmények ellenére is végig biztonságban éreztük magunkat”– mondta meghatódva az immár három gyermekes édesapa. A történet másik érdekessége, hogy Izsák marketinges a Várva Várt Alapítványnál, amely krízisbe került anyák babáinak megmentésével foglalkozik. A következő szlogen szellemében végzik munkájukat: minden baba érkezése egy csoda, ha segítünk neki megszületni. „Most ezt saját gyermekemmel gyakorolhattam”– fogalmazott a kislányát világra segítő édesapa.

(Borítókép: Jennifer Polixenni Brankin / Getty Images)