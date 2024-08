Bár vita lett belőle, sok szülő helyesli az iskolai mobilhasználat korlátozását

Továbbra is az intézmények hatáskörébe tartozik az iskolai mobilhasználat engedélyezése, amit ezentúl a KRÉTA-rendszeren keresztül szabályozhatnak a pedagógusok – mondta az Indexnek Miklós György, a Szülői Hang képviselője. Lapunk egy oktatáskutatót is megkérdezett az ügyben, Ercse Krisztina szerint a probléma korszerűbb pedagógiai módszereket és megközelítést kíván.

A tanárokat, a szülőket és a szakértőket is megosztja az a jogszabálymódosítás, amely korlátozza a gyerekek mobilhasználatát az iskolákban és kollégiumokban. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által júniusban benyújtott javaslat idén szeptembertől lép hatályba, és – valószínűleg a korábbi iskolai támadások miatt – bizonyos közbiztonságot veszélyeztető eszközök (szigonypuska, parittya, csúzli, ólmosbot, gázspray, elektromos sokkoló, stb.) birtoklását is megtiltja az iskolások számára.

A jogszabály alapját képező tervezetről a Belügyminisztérium hosszasan egyeztetett az érintettekkel. A tanárokon és igazgatókon kívül családszervezetekkel, az Országos Diáktanács tagjaival és a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével is megbeszélést folytattak. Az egyeztetések után közleményben pontosították, hogyan néz ki a gyakorlatban a mobiltelefonok használatának iskolai szabályozása.

Mint írták, „a diákoknak továbbra is lesz lehetőségük használni a mobiltelefonjukat iskolaidő előtt vagy után, szükség esetén a szüleikkel is kapcsolatba léphetnek, és amennyiben a tananyag elsajátításához indokolt, akkor azt a tanár engedélyével a tanórán is használhatják”. A házirendek betartatásáról pedig ezentúl is az egyes iskoláknak kell gondoskodniuk.

„Ez nem kötelező tiltás”

Miklós György, a Szülői Hang képviselője lapunknak elmondta, bár fontosnak tartják, hogy a gyerekek megtanulják a digitális eszközök megfelelő használatát, a bennük rejlő veszélyek miatt sokan helyeslik a korlátozást. Arra a kérdésre, mi a véleményük az órai eszközhasználatról, úgy fogalmazott, a legjobb az lenne, ha iskolai készülékeket használnának a gyerekek, a saját mobiljukon ugyanis olyan értesítések jelenhetnek meg, amelyek elterelik figyelmüket a tananyagról.

Sok külföldi mérés bizonyítja, ha a gyerekek a saját telefonjukat használják az órai tanulásra, akkor elvonja a figyelmüket a rengeteg bejövő üzenet, és a tanóra sosem lesz olyan érdekes, mint a saját Instagram-üzeneteik

– magyarázta Miklós György, aki szerint az iskoláknak érdemes lehet helyben megbeszélni, hogyan szabályozzák a mobilhasználatot, „ugyanis ez nem kötelező tiltás, továbbra is az iskolák hatáskörében marad a döntés”.

Úgy tudja, a tanároknak a KRÉTA-rendszerben kell engedélyezniük a mobilhasználatot, és az igazgató speciális esetekben (például állandó egészségügyi probléma esetén) külön is engedélyezheti egy-egy gyerek számára a telefonozást. Annyi kitétel viszont van, hogy a pedagógusoknak minden engedélyezést indoklással kell ellátniuk.

Oktatáskutató: Korszerűbb pedagógiai módszerre van szükség

Ercse Krisztina oktatáskutató szerint a gyerekek túlzott mobilhasználata jóval túlmutat az oktatáson, de egyetért azzal, hogy iskolai keretek között is érdemes szabályozni. Az ideális az lenne, ha a felnőttek a gyerekekkel közösen találnának megoldást a problémára, és olyan minőségi időtöltéseket kínálnának fel mobilozás helyett, amelyeket a diákok is élveznek.

Ez egy jóval korszerűbb pedagógiai kultúrát, módszert és megközelítést várna el a pedagógia résztvevőitől

– közölte a szakember, aki szerint a korlátozás nem tanítja meg a gyerekeket a felelős viselkedésre, a magántulajdon tiszteletére és arra, hogy milyen a jó közösségi működés. „A közösen meghozott szabályokat sokkal szívesebben tartjuk be, mint a felülről ránk erőszakolt utasítások” – mondta lapunknak az oktatáskutató.

A tanárok mobilhasználatát is korlátoznák

Egy nemrég megjelent rendelettervezet a pedagógusok mobilhasználatát is korlátozná. Eszerint a tanórai és egyéb foglalkozások ideje alatt, valamint a tanulói felügyelet ellátásakor mobiltelefont és egyéb digitális, infokommunikációs eszközt csak a neveléssel-oktatással összefüggő célokra használhatnának a tanárok.

Kivételt jelentenek az iskolán kívüli programok, vagy ha valamilyen veszély, szabálysértés vagy bűncselekmény elhárítása és segítségkérés miatt kell használni. Arról, mi a Belügyminisztérium véleménye a tervezetről, ide kattintva bővebben is olvashat.