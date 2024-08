Országszerte 234 esetben intézkedtek a most zárult tanévben az iskolaőrök, kényszerítő intézkedést azonban csak 46 esetben alkalmaztak. Több kényszerítő eszköz is rendelkezésükre áll, a testi kényszer alkalmazása mellett bilincset, gázspray-t és gumibotot is használhatnak. A legtöbb esetben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében alkalmazták ezeket.