A Holdudvar Park játszóterére lecsapott a kakiszörny

„Ha esetleg nem ismernéd, ne érezd magad rosszul. Sajnos mi, akik még sosem láttuk, úgy érezzük, igen jól ismerjük! Minden eljövetelét egy hatalmas adag végtermékkel jelzi számunkra. Érezzük, hogy ismét köztünk járt a kakiszörny” – mindez egy óbudai zárt Facebook-csoportban olvasható, ahol kisgyermekes szülők osztják meg egymással tapasztalataikat.

Az ügy már egy nyílt csoportban is felbukkant. A történteket számos fényképpel is dokumentálták, hogy ne lehessen az ügyet szőnyeg alá söpörni. A helyszín a III. kerületi Holdudvar Park, amely közösségi tervezés révén, a főváros Tér_Köz programjának keretében valósult meg. A 2019-es átadását követően azonban (néhány pótmunkától eltekintve) nem sok figyelmet kapott a fenntartó részéről. A szülők jelzése szerint az elmúlt időszak természeti hatásai miatt az elhanyagoltsága szembetűnő, a legtöbb eszköz és játék hibás, nem működik vagy veszélyes.

A fő problémát mégis abban látják, hogy a kakiszörny célpontját minden esetben a gyermekek játékai jelentik. Semmit sem kímélve rendszeresen visszajár, és a homokozót vagy mászókát igyekszik bepiszkítani. Biztosan emberi elkövetőről van szó, hiszen a papír is ott van mellette a fotók tanúsága szerint.

Hiába a sok jelzés az önkormányzatunk/közterület-felügyelet irányába, hiába a sok hívás és keresés, a kakiszörny jelenléte és további maradása betonbiztosnak ígérkezik.

– írták elkeseredve. Az újabb kellemetlen meglepetését látva hatodjára is a bejelentés mellett döntöttek, annak ellenére is, hogy már úgy látják, senki nem meri vele szemben felvenni a kesztyűt. „Csak bízni mernek abban, hogy nem tud osztódni, és nem fog mindent belepni a végtermék” – olvasható az egyik hozzászólásban.

Az ürülék miatt a játszótér homokja fertőzött, s bár az aggódó szülők már háromszor eltakarították, a szörny áll nyerésre, az elmúlt két hónapban végrehajtott öt különböző napra leosztott pottyantásával. Egyelőre annyi történt, hogy az egyik tetthelyet piros-fehér szalaggal körbekordonozták.

Óbuda önkormányzatánál egyebek mellett arról érdeklődtünk:

Mit tesznek annak érdekében, hogy ne fertőződhessen tovább a gyerekek homokozója?

Mennyire tartják hatékony védekezésnek a szalaggal történő elkerítést egy játszótér esetében?

Tervezik-e kamera felszerelését? Ha igen, mikortól állhat üzembe?

Egyelőre azt a választ kaptuk, hogy felvetéseink több szakmai területet is érintenek, illetve mivel még tart a nyári igazgatási szünet, türelmünket kérik. Amennyiben megérkeznek a válaszok, cikkünket frissítjük. A szülők viszont már most arra biztatják egymást, hogy minél többen tegyenek bejelentést, hátha sikerül csoportos fellépésükkel eredményt elérniük.

Az ürülék nagyon sokféle baktériumot, gombát és bélférget terjeszthet. Ha a szennyezett anyag a kisgyerekek szemébe vagy szájába jut, nagy valószínűséggel megbetegíti őket. Ezt már Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke mondta az Indexnek, megjegyezve, hogy ezek a gyerekek akár tünetmentesen is tovább fertőzhetnek, de valószínűbb, hogy tüneteik lesznek. A bélférgek hasfájást, felszívódási problémákat, végbél körüli panaszokat okozhatnak, de vannak olyan bélféregtípusok, amelyek a véráramba kerülve a májat vagy az agyat is megbetegíthetik. Baktériumtól vagy vírustól felléphet hasmenés, hányás, amely súlyosabb esetben kórházi kezelést is igényelhet.

A fekáliával fertőzött homokban olyan betegséget is elkaphatnak, amit máshonnan nem

– húzta alá a doktornő, hozzátéve, hogy most az egész homokot ki kellene cserélni. Azt is szorgalmazta, hogy a játszóteret térfigyelő kamerás védelemmel lássák el, illetve az esti óráktól zárva tartsák. Erre azért van szükség, hogy a macskák és kóbor kutyák ne juthassanak be. Azt is fontosnak tartaná, hogy a játszótéri homokozók fölé napvitorlát feszítsenek, vagy egyéb tetőt létesítenének, nem csupán a nap elleni védelem, hanem a madaraktól érkező ürülék homokba jutásának megakadályozása érdekében.

Amennyiben a következő hetekben sem történik semmi az ügyben, a játszótér bojkottja is felmerült. A Facebook-csoport egyik tagja legalábbis ezt ajánlja: „Ha szülő vagy, kérlek, figyelj a gyermekedre, és ha teheted, kerüld el eme kincsesdobozt!”

