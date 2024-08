Bocsánatot kért az érdi lelkész, miután a zsidókat okolta a holokausztért

Bocsánatot kért Labossa Péter Mihály érdi evangélikus lelkész, miután nyilvánosságra került egy videó hétvégi prédikációjáról, ahol lényegében azt fejtegette, hogy szerinte a holokausztról maguk a zsidók tehetnek, ugyanis elárulták Jézust. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöke, Fabiny Tamás püspök is közleményt adott ki, melyben kifejtette, hogy a lelkész értelmezése az érintett bibliai igéről az evangélikus egyház biblikus tanításával szöges ellentétben áll, ezért attól elhatárolódik.

Mint arról beszámoltunk, Labossa Péter Mihály érdi evangélikus lelkész hétvégi prédikációjában arról beszélt, hogy szerinte Isten azért engedte, hogy megtörténjen a holokauszt, mert a zsidóság elutasította és elárulta Jézust, valamint arról is szót ejtett, hogy szerinte istentelenség az algériai Iman Helif olimpiai esete. A beszéd a YouTube-ra került fel, ám a prédikációról szóló hírek megjelenése után elérhetetlenné vált.

A történtek után a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöke, Fabiny Tamás püspök is megszólalt, és elmondta, hogy beszélt a lelkésszel, és elkérte tőle a prédikáció teljes hanganyagát, hogy azt végig tudja majd hallgatni. Az álláspontjáról pedig azt nyilatkozta, hogy erre a kérdésre nagyon érzékeny, vasárnapi prédikációjában is attól a szemlélettől óvott, amely az érdi prédikációban visszaköszön.

Csütörtökön Labossa Péter Mihály a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján közleményt adott ki, melyben kifejtette, hogy a holokauszt relativizálásának minden formáját elutasítja és bocsánatot kér.

„Az érdi templomban 2024. augusztus 4-én elmondott prédikációmból sajátos módon kiemeltek részleteket, amelyeket úgy lehetett értelmezni, mintha a holokauszt a Jézus korabeli zsidó vezetők megnyilatkozása miatt Isten büntetése lett volna. Ettől az értelmezéstől elhatárolódom. A holokauszt relativizálásának minden formáját elutasítom. Ha bárkit megbántottam, így zsidó testvéreimtől és minden jóérzésű embertől bocsánatot kérek” – írta a lelkész.

Fabiny Tamás elhatárolódott

Nem sokkal később Fabiny Tamás is közleményt adott ki az egyház honlapján és a Válasz Online-on is. Mint kiemelte, lelkipásztori felelőssége, hogy lelkész kollégájával személyesen, „testvéri keretek között” vitassa meg a sokak által kifogásolt állításokat.

Nem rejtettem véka alá, hogy a kétségkívül nagyon nehéz bibliai igét néhány helyen olyan magyarázattal látta el, amit legjobb tudásom szerint teológiailag tévesnek kell minősítenem. Megítélésem szerint az igemagyarázat egyes részeit úgy lehetett értelmezni, mintha a holokausztot Isten a Jézust elutasító zsidó csoportok magatartása és szavai miatt engedte volna meg. Jézus Krisztus keresztre feszítéséért sújtotta a zsidókat későbbi évszázadok és évezredek megannyi csapása? Szeretném világossá tenni: ez az értelmezés az evangélikus egyház biblikus tanításával szöges ellentétben áll, ezért attól az egyház elnök-püspökeként elhatárolódom

– olvasható a nyilatkozatban. Hozzátette, hogy azt ugyanakkor teljességgel elfogadhatatlannak tartja, hogy lelkész kollégáját és családtagjait minősíthetetlen verbális támadások és fenyegetések érték az utóbbi napokban, ezért mindenkit arra kér, hogy „senki ne engedjen teret a bosszúnak és a gyűlöletnek”.

Fabiny Tamás beszámolt arról is, hogy püspöktársainál kezdeményezte, hogy a közeljövőben nyílt fórumokon beszéljenek ezekről a teológiai, történelmi és társadalmi kérdésekről. Napirendre kívánják tűzni a protestáns keresztény hit, valamint a zsidó vallás és hagyomány közötti kapcsolat teológiai kérdéskörét is, mivel a püspök szerint fontos, hogy „az egyház szava világosan és tisztán szólaljon meg ebben a témában”.