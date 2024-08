A napokban került fel egy videó az internetre, és több ezren megosztották azt a videót, amelyen egy fonyódi pár szexelt az utcán – közölte a TV2 Tények című műsora, amelynek nyilatkoztak is az érintettek.

Mint írták, a férfi, Ádám és kedvese, Szilvia vállalták azt, hogy kamera elé állnak és elmondják, mi vette rá őket a nyilvános szexre. Az esetről előzőleg egy autós készített videót, aki a kocsiból oda is kiabált a párnak, hogy „Hajrá Fonyód!”.

Ez egy szlogenné vált azóta, bármerre megyek, szinte naponta többször ránk köszönnek ezzel a szlogennel, hogy Hajrá Fonyód!

– mondta a férfi, aki saját bevallása szerint média szakon szerzett diplomát, a zeneiparban tevékenykedett, és testépítőként is ismerik.

A pár elmondta, hogy egy közeli szórakozóhelyen buliztak aznap éjjel, és meglehetősen ittas állapotban indultak haza, akkor „jött meg az ihlet” . A férfi szerint hajnali háromkor történt az eset, amikor még az autók sem nagyon jártak arrafele.

„Úgyhogy ezért gondoltuk úgy, hogy átadjuk magunkat a romantikának egy pár perc erejéig. Egyetlen egy autó bukkant fel, aki ezt észrevette, és egyből meg is fordult, és hát ők készítették az ominózus felvételt. Erősen ittas állapotban voltunk mind a ketten. Nyilván ezt észrevettük, hogy ők jönnek errefelé, de különösebb jelentőséget nem nagyon tulajdonítottunk” – mondta a 44 éves férfi.

Mindeközben 52 éves párja is azt mondta: nem vette észre, hogy videózzák őket. Reggel viszont, a felkelés után szembesültek az internetre feltöltött videóval.

Nekem tetszett. Egy baj volt vele, hogy rövid volt

– kommentálta a nő a videót.

A férfi megjegyezte még azt is: „Háborús szituációban, azért mi úgy próbáljuk élni az életünket, mi azt képviseljük, hogy inkább szeretkezz, mint háborúzz, és ezt nem csak szóban, hanem tettekkel is képviseljük, ahogy azt a példa is mutatja.” Továbbá megjegyezte, hogy nincs mit megbánnia „mert amióta víz van a Balatonban, és ameddig víz lesz a Balatonban, szerintem a Balaton-parti légyottoknak, a Balaton-parti romantikának legendája van”, és ez szerinte így van rendjén – hangzott el a Tények adásában, ahol a páros szerepelt.