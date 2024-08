Gyurcsány Ferenc: Minek egyáltalán állam? Kész pénzkidobás az egész

A Demokratikus Koalíció elnökének is megvan a véleménye arról, hogy a Belügyminisztérium embercsempészeket engedett szabadon, amit nem is tartott magában. A pártelnök a mesterséges intelligencia bevonásával szúrt oda a kormánynak a – véleménye szerint – őrült döntés miatt.

Gyurcsány Ferenc ismét elmélkedésbe kezdett, és Facebook-oldalán kifejtette álláspontját a külhoni embercsempészek szabadon bocsátásáról.

Mint ismeretes, a Belügyminisztérium a túlzsúfolt hazai börtönök miatt úgy döntött, hogy reintegrációs őrizetbe helyez több külhoni embercsempészt. Májusban a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) azt nyilatkozta, hogy a magyar börtönökben ülő 2636 külföldi embercsempész közül 808-an feleltek meg a reintegrációs őrizetbe bocsátás kritériumainak, végül idén júliusig 2297 embercsempészt engedtek szabadon.

„Miközben a kormány saját állítása és propagandája szerint belegebed az embercsempészet elleni küzdelembe, tízből kilenc embercsempészt kiengedtek a börtönből. Csak úgy. Több mint kétezret” – adott hangot ellenérzésének Gyurcsány Ferenc.

A 444.hu-ra hivatkozva arról ír, hogy a Belügyminisztérium – vagy ahogy ő fogalmaz, a „Megbocsátásügyi Minisztérium” – azzal védi az „őrületet”, hogy a lépés jót tett a költségvetésnek.

Semmi kétség. De lehetne akkor folytatni az intézkedéseket. Ha elengednének minden rabot, akkor egyáltalán nem kell több börtön. Nagyjából 130 milliárdot spórolhatnánk

– vitte tovább a gondolatmenetet a Demokratikus Koalíció elnöke.

„Crazyland – az őrültek világa”

A DK elnöke arra is felhívta a minisztérium és a kormány figyelmét, hogy a mentők megszüntetésével további 70 milliárdot lehetne megspórolni, az általános iskolák bezárásával pedig amolyan 600 milliárdos megtakarítást lehetne elérni.

Gyurcsány Ferenc szerint ugyanakkor úgy gondolja, hogy ilyen alapon mindegy lenne, ha állam sem lenne, ami szerinte nem is feltétlen lenne rossz ötlet.

De minek egyáltalán állam? Kész pénzkidobás az egész. Bár, ahogy látom a mostani kormány működését, még az is lehet, hogy sokak szerint ez lenne a legjobb megoldás

– folytatta Gyurcsány Ferenc.

A politikus azt is megosztotta követőivel, hogy arra kérte a ChatGPT-t, tervezze meg a Crazyland címerét, az eredményt pedig meg is mutatta. A DK szerint a ChatGPT megérezte, hogy eközben Magyarország járt a fejében, meg is osztotta, milyen magyarázatot adott a mesterséges intelligencia a kép generálása mellé: „Itt látható a Crazyland címere, amely tükrözi az ország vibráló, kaotikus és egyedi jellegét. A pajzs aszimmetrikus formája és élénk színei, mint a neonzöld és a rózsaszín, a bohóc arca és a törött óra mind a zűrzavart és az őrületet szimbolizálják.”

Most akkor kell-e bojkottálni a 444-et?

A belügyminisztériumi döntés sajátos értékelése mellett legalább annyira érdekesnek tűnik a 444.hu-s hivatkozás, a portál említése ugyanis kissé furcsának tűnik Gyurcsány Ferenc tollából, miután a politikus és a DK-közeli személyek nemrég bojkottra szólítottak fel ellene. A Demokratikus Koalíció elnökénél az verte ki a biztosítékot, hogy a 444.hu a választási kudarcot követően véleménycikkben kritizálta a pártelnököt, amiért nem hajlandó hátralépni és kivonulni a politikai életből.

„A 444.hu harcra lépett ellenünk. Joga van hozzá. Harcának célja, hogy politikai károkat okozzon nekünk, eszköze személyünk és tevékenységünk minősítése. Az viszont a mi minősítésünk, hogy ezt a módszert és ezt az írást hazugnak, emberi becsületet sértőnek, megalázó szándékúnak, rosszindulatúnak, hatásvadásznak tartjuk. Az újságíró szerintünk becstelen firkász, a lapja pedig szennylap” – mondta a portálról.