Gyurcsány Ferenc Magyar Péternek: Ki volt a Fidesz ágyasa vagy két évtizedig?

A Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc hétfői bejegyzésében ismét odaszúrt Magyar Péternek, „tisztességtelennek és ocsmánynak” nevezte a Tisza Párt elnökének viselkedését, hozzátéve, hogy „a szemétkupac is nőtt”.

A Demokratikus Koalíció elnöke ismét közösségi oldalán ment neki Magyar Péternek. Gyurcsány Ferenc szerint „elképesztő vastag bőr lehet Magyar pártelnök arcán”, mivel úgy kék fideszesezik, szégyenérzet nélkül, mintha nem tudná, hogy hazudik.”

Gyurcsány Ferencnek három kérdést is felsorolt Magyar Péter személyével kapcsolatban.

Tegyük fel a kérdést: Ki volt a Fidesz ágyasa vagy két évtizedig, ő vagy mi? Ki hívta tárgyalásra a Fidesz budapesti vezetőjét, ő vagy mi? Ki mulatott az elmúlt napokban is a Sziget VIP-ben Orbán NER-es barátaival, ő vagy mi?

– írta hétfői Facebook-bejegyzésében a DK elnöke.

Mint írta, „istentelenül tisztességtelen, ocsmány, amit ez a fickó művel: hazudik, gyanúsít, vádol, mószerol, mint a vízfolyás”. Hozzátette, hogy Magyar Péter nélkül is „sok szemétség” volt, de amit tesz, azzal „a szemétkupac is nőtt”.

Gyurcsány Ferenc bejegyzéséhez Varju László, a DK alelnöke is hozzászólt, aki Márai Sándort idézve aljasságról és a becstelenségről írt. Gréczy Zsolt DK-s képviselő szerint Magyar Péter „a Fidesz embere”, és minden mondatával „Orbán Viktort támogatja”.

Nem ez volt az első

Gyurcsány Ferenc az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában reagált a visszavonulásáról szóló hírekre, miután a DK története második legrosszabb eredményét érte el az európai parlamenti választásokon.

A műsorban felvetődött, hogy Magyar Péter a DK-tól vonta el a szavazatokat. Gyurcsány Ferenc már ekkor kiemelte, hogy érdektelennek tartja a Tisza Párt eredményét, ugyanis „30 százaléka nagyon sok rohadék politikai tömörülésnek volt Európában a XX. században”. A DK elnöke azt is kijelentette, hogy a Tisza Párt ajánlata egy slim-fit Orbán–Fidesz-világ, valamint Magyar Pétert személyében és erkölcsileg is alkalmatlannak tartja. Mint mondta, a Tisza Párt elnöke még egy minisztériumi osztályt sem vezetett, így ilyen alapon az „anyja is csinálhatna filmeket”.

A két politikus közötti szócsata azóta sem csillapodott, Gyurcsány Ferenc többször is beleállt Magyar Péterbe. A Tisza Párt elnöke korábban azt állította, hogy nem tartja politikusnak a DK elnökét, hozzátéve, hogy „döglött oroszlánba belerúgni sem érdemes”. Korábbi vitájuknál Magyar Péter egy hozzászólásban jelezte, hogy „a haza hálás lenne, ha Gyurcsány Ferenc végre visszavonulna”.