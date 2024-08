Nem kevés pénzért, de influenszer- és brókertáborba is jelentkezhettek idén a gyerekek

Idén közel 215 ezer gyerek töltötte a nyári vakációjának egy részét nyári táborban. A legnépszerűbbek ezúttal is a sport-, a kaland-, a katonai és a nyelvtáborok voltak, de ebben az évben már tiktoker-, youtuber- és podcastertáborok közül is választhattak a gyerekek. Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője lapunknak elmondta: egyre több külföldön élő magyar család dönt úgy, hogy hazai tábort választ a gyermekeinek.

A 10-15 százalékos áremelkedés ellenére idén is rengeteg gyerek töltötte a vakációjának egy részét nyári táborban. A Táborfigyelő legfrissebb adatai szerint 215 ezer diák jelentkezett valamelyik magyarországi táborhelyre, ami nem meglepő, tekintve, hogy az eddigi legszínesebb, legváltozatosabb témákkal készültek a táboroztatók.

Idén a hagyományos sport-, kaland- vagy katonai táborok mellett a mesterséges intelligenciáról, Android-alkalmazás-fejlesztésről és gyermek-kutya kommunikációról is tanulhattak a gyerekek. A legextrémebbek viszont választhattak parasztwellness, tiktoker, youtuber, podcaster és tőzsdecápa témájú tábort is a nyárra.

Az extrém szolgáltatásokat meg is kellett fizetniük a szülőknek: Bács-Kiskun vármegyében például 129 ezer forintért képezték a gyerekeket tőzsdecápának, és egy kecskeméti dróntábor is ugyanennyibe került. De a fotós-, filmes- és médiatáborok ára is meghaladta a 100 ezer forintot.

Közép-Magyarország volt a legdrágább

A napközis táborok átlagára 50 ezer forint felett alakult, míg egy ottalvós táborért átlagosan 80 ezer forintot fizettek a családok. A régiókat tekintve Közép-Magyarország bizonyult a legdrágábbnak, itt egy napközis táborért 55, míg egy ottalvósért akár 95 ezret is elkérhettek. Az ár szempontjából legkedvezőbb Észak-Alföld lett, ahol 51 és 69 ezer forintba került átlagosan egy napközis és egy ottalvós tábor.

A top táborcélpont idén is

Pest,

Bács-Kiskun

és Veszprém vármegye volt,

de sok gyerek vakációzott Somogy

és Fejér vármegyében is.

A SZÉP-kártyás fizetés továbbra is népszerű mind a szülők, mind a táboroztatók körében. Mostanra a nyári táborok több mint harmada fogadja el a béren kívüli juttatás ezen formáját.

Rekordszámú gyerek érkezett külföldről

Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy idén csaknem 10 százalékkal több külföldön élő magyar család gyermeke töltötte hazai táborokban a vakációjának egy részét a tavalyi adatokhoz képest. Táboroztak Magyarországon Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban élő családok gyermekei, de az Európai Unión kívüli országokból,

Angliából, Kanadából és Brazíliából is sokan jöttek haza egy gyerektábor miatt.

A vezető szerint ennek az az oka, hogy a gyerekeknek a táborokban lehetőségük van gyakorolni a magyar nyelvet, és megismerhetik a magyar kultúrát, de az sem utolsó szempont, hogy a hazai táborok kiemelkedően jó minőségűnek számítanak.

(Borítókép: Egy fiú okostelefont tart a kezében 2020. augusztus 5-én. Fotó: Jens Kalaene / Getty Images)