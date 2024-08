Népszava: Az Oktatási Hivatal azt ígérte, kijavítják az elszámolt felvételi pontokat

Az Oktatási Hivatal (OH) a Népszava kérdésére válaszolva azt közölte, azok a felvételizők, akiknek jogos az észrevétele, és eljárási vagy adminisztrációs okból számítási hiba miatt nem kerültek be az általuk preferált képzésre, módosított besorolási döntést kapnak és a korrigált pontok szerint, a jelentkezés sorrendjében jelölt lekedvezőbb helyre veszik fel őket.

Tehát akinek valóban elszámolták a pontjait, azoknak kijavítják a felvételi eredményét, és ha így bejutnak az általuk választott egyetemre, akkor nem kell pótfelvételizniük.

Ha valaki már jelentkezett a pótfelvételire, de a pontok újraszámolása után kiderül, hogy mégis felvételt nyert, az kikerül a pótfelvételiből – tették hozzá.

A lap arról is érdeklődött, pontosan hányan jelezték eddig, hogy hibásan számolták a pontjaikat, de a hivatal nem árulta el a pontos számot, mert állításuk szerint erről csak a jogorvoslati, felülbírálati időszak lezárta után áll módjukban tájékoztatást adni.

A felvételizőket is megzavarták az új szabályok

Mint arról az Index is beszámolt, az idei évtől változtak a pontszámítás szabályai. Ezentúl az egyetemek maguk határozhatják meg, hogy előírnak-e minimumponthatárokat, emelt szintű érettségit, mit ismernek el ötödik érettségi tárgyként, milyen tárgyakat számítanak be a középiskolai eredményekből, illetve azt is, hogy mire adnak intézményi pontokat.

A folyamatot még bonyolultabbá tette, hogy a pontszámítás intézményenként és szakonként is eltért. Ezt az OH is elismerte és azt írta, a tapasztalataik szerint is bizonytalanságot okozott az új rendszer a felvételizőkben.