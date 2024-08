Szigorúan titkos jelentés látott napvilágot: így terrorizálta a román titkosszolgálat a magyar turistákat

Két fiatal magyar egyetemista 40 évvel ezelőtt fogta magát, és elutazott Kolozsvárra egy lakodalomba. Ebből aztán az lett, hogy elrángatták őket a kempingből, ahol megszálltak, hosszú órákon át vegzálták és hallgatták ki őket külön-külön a Securitate emberei, mert szerintük a Román Szocialista Köztársaság államrendjét sértő kijelentéseket tettek a fiatalok. Erre már a magyar titkosszolgálat is az asztalra csapott, és megállapította, hogy ez bizony román titkosszolgálati tevékenység.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) egy 40 évvel ezelőtti, szigorúan titkos dokumentumot osztott meg a Facebook-oldalán Rendőrterror magyar turistákkal szemben Romániában címmel. A Facebook-oldalon egy titkosszolgálati jelentés formájában nyújtanak betekintést abba, hogyan figyelték meg, vagy inkább hogyan zaklatták a magyar turistákat a román kommunista diktatúra titkosszolgálatának, a Securitaténak az emberei.

Az ÁBTL az egykori állambiztonság iratanyagait őrzi és kezeli, és a mai titkosszolgálatok iratkezelését felügyeli. A levéltárban bárki hozzáférhet és megismerheti, hogy 1990 előtt az állambiztonság milyen információkat gyűjtött róla, felmenőiről és családtagjairól.

Történt 40 évvel ezelőtt, 1984. augusztus 13-án, hogy két fiatal egyetemista, K. György és V. Tibor Erdélybe utaztak, hogy ott részt vegyenek egy lakodalomban. A tusnádfürdői kempingben szálltak meg – gondolták, pár napot kirándulással töltenek Erdélyben –, és már túl voltak a lagzin is, amikor egyszer csak

augusztus 2-án 18 órakor a tusnádfürdői kempingből egy egyenruhás rendőr személygépkocsival elvitte mindkettőjüket egy kétemeletes barna színű épület parkjába, ahol egy körülbelül 50 éves, 185 centiméter magas, kisportolt testalkatú, fekete hajú, a magyar nyelvet kissé törve beszélő, a későbbi kihallgatásukat végző férfi fogadta őket

– áll a Budapest Rendőr-főkapitányság állambiztonságiszerv-értékelő, -tájékoztató titkársági alosztályának a jelentésében, amelyet az egyik fiatal bejelentése alapján írtak.

„Enni fogod a nyilatkozatodat, amíg megfelelő nem lesz”

Az épületben azután a fiúkat külön-külön szobákba vezették, ahol egy polgári ruhás és egy félmeztelenre vetkőzött egyenruhás rendőr tartózkodott egy lehallgatókészülék társaságában. Az egyetemistákat azzal gyanúsították, hogy a kolozsvári lakodalomban, „a Román Szocialista Köztársaság államrendjét sértő kijelentéseket tettek”.

K. Györgyöt mintegy 4 és fél órán keresztül hallgatták ki, de nem ismerte el a cselekményt, amellyel gyanúsították, és semmit nem írt alá. Ezután a „jó zsaru” közölte vele, hogy, amennyiben elismeri, jelen volt egy ilyen „politikai megbeszélésen”, azonnal elengedi, ha nem

addig állsz itt, amíg el nem ismered, fogdába zárlak reggelig, és akkor újra kezdjük, kitiltalak az országból, követségi ügy lesz belőle, priuszos leszel, és nem mehetsz Magyarországra, kicsapatlak az egyetemről; sírva fogsz könyörögni, hogy nyilatkozatot írhass, ahogy mások is tették; a határátkelőhelyen magyar rendőrök fognak várni, és bilincsbe verve visznek haza

– fenyegette az egyetemistát, akit többször meg is rángatott a jelentés szerint.

Ezt követően elétették a „V. Tibor által már aláírt elismerő nyilatkozatot”, hogy így bírják rá a vallomásra, de ez sem vezetett eredményre. Nem maradt hát más hátra, veréssel fenyegette a magyar fiút, és megjegyezte:

Gumibottal kísérlek Kolozsvárra. Ha nem tetszik a nyilatkozat, összetépem, és enni fogod egészen addig, amíg megfelelő nem lesz

– áll a jelentésben.

A magyar turisták csak „Románia felforgatása miatt jártak Erdélybe”

Majd felolvasott egy román nyelvű szöveget, amelyet magyarul is megismételt, és követelte a román nyelvű anyag aláírását. Azonban a férfi ezt is megtagadta, és magyarul a következőket írta le: „Elítélem a Román Szocialista Köztársaság elleni nacionalista, soviniszta magatartást, ezektől elhatárolom magam; Romániában ezt az incidenst megelőzően nagyon kedvező tapasztalatokat szereztem; a lakodalom alatt sem V. Tibor, sem én nem tettünk románellenes kijelentést, és nem is hallottunk ilyen beszélgetést”.

Végső tehetetlenségében a fiatal kihallgatását végző rendőr a következő kijelentést tette:

Mint minden magyar turista, azért jöttek Romániába, hogy az országot felforgassák. Jó lesz, ha minél előbb hazamennek Magyarországra

– hangzottak szavai, majd visszavitték a fiatalokat a kempingbe.

K. György azt is elárulta, hogy csoporttársát mintegy 40 perc alatt hallgatták ki, de ő, miután megmutatták neki K. György „nyilatkozatát”, aláírt egy szöveget, miszerint ittas állapotban tett néhány negatív jellegű kijelentést.

Ezzel még nem ért véget a rémálom. A hazaúton a vonaton két erőszakos férfit is rájuk küldött a Securitate, akik szintén durva módszerekkel próbáltak információkat kicsikarni tőlük „magyarországi tevékenységükről”.

Miután K. György bejelentette az esetet a BRFK-nál, a magyar állambiztonság végül megállapította és ismertette a belügyminisztérium III/II-es Csoportfőnökségével, hogy itt bizony nem lehet másról szó, mint „állampolgárok provokatív zaklatásáról, amely, bizony, titkosszolgálati tevékenységre utal”.

