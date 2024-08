Elviselhetetlenebbé válik az elviselhetetlen, szerdától harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan korábban elrendelt hőségriasztását 2024. augusztus 14-én, azaz szerda 00:00 órától harmadfokúra emeli, és 2024. augusztus 18-án (vasárnap) 24:00 óráig meghosszabbítja – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Felhívták a figyelmet, hogy a folyamatos melegben fokozódik szervezetünk terhelése. Testünk hőszabályozó képességét az életkor, a testsúly, a fizikai erőnlét, az egészségi állapot, a táplálkozás és gyógyszerszedés is befolyásolja. Ezért fontos, hogy az átlagosnál is melegebb napokon a lehető legelővigyázatosabbak legyünk.

Fokozott odafigyelést igényelnek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, emellett azt tanácsolják, hogy ügyeljünk a házi kedvencekre is.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri a lakosságtól, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, elsősorban vizet.

Még egy félárnyékban parkoló jármű utastere is rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet. Kiemelték, hogy ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

Az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik a szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, felhevült testtel semmiképpen ne ugorjanak a vízbe. Azt kérik, hogy várandós nők csak mértékkel tartózkodjanak a napon, ha testhőmérsékletük túlzottan felmelegszik, az káros lehet a baba egészségére.

A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység hőgutát okozhat. Ebben az állapotban a magas testhőmérséklet (40,5 Celsius-fok fölött) károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot. Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat. Kánikulában futni, kerékpározni kizárólag a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis a biciklitúra vagy egyéb aktív pihenési forma mellett dönt a hőségriasztás ideje alatt, tartson gyakrabban pihenőt, álljon meg a közterületi nyomós kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be pólóját.

Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki.

Az országos tisztifőorvos által kiadott hőségriasztások híre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett VÉSZ applikáción keresztül is elérhető. A VÉSZ felhasználói már a riasztás kihirdetésekor rövid szöveges üzenetben értesítést kapnak annak időtartamáról és fokozatáról.

Megdőlt a melegrekord, a hőség a kórházakat is kihívások elé állítja

Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord:

a Bács-Kiskun vármegyei Kelebián délután 40,7 Celsius-fok volt kedden

– közölte az MTI. Azt írták, az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot, 39,8 fokot Kaposváron mérték, még 1946-ban.

Az Országos Sajtószolgálat beszámolója szerint Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára az Országos Onkológiai Intézetben tájékozódott a betegellátásról.

Az államtitkár leszögezte, hogy a szélsőségesen meleg időjárás kihívások elé állítja a kórházakat és az ott dolgozókat, azonban az ágazatban mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy a betegek ellátása mindenhol zavartalan és folyamatos legyen. Az államtitkár elmondta, hogy az utóbbi években jelentkező hőhullámokhoz való alkalmazkodás érdekében három éve tart a kórházi klímák modernizálása, melyre a kormány már eddig több mint 10 milliárd forintot fordított, az idei évben pedig 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre a jelentkező üzemzavarok elhárítására.

Patócs Attila, az Országos Onkológiai Intézet orvosigazgatója kiemelte, hogy a Közép-Európában egyedülálló onkológiai ellátórendszernek köszönhetően minden daganatos betegséggel küzdő honfitársunk hozzá tud férni a szükséges terápiához, átmeneti zavar esetén az onkológiai centrumok átveszik egymás feladatait.

Az elmúlt hetekben nyolcvanegy kórházból összesen négyben kellett a kánikula miatt ideiglenesen átszervezni a műtéteket, a kórházak minden sürgős ellátást igénylő beteget elláttak. Az azonnali műtéti ellátást igénylő betegeket az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) másik intézménybe szállította, ahol hozzájutottak az egészségügyi állapotuknak megfelelő ellátáshoz.

Nem csillapodik a kánikula

Marad a hőség a következő napokban is, csak lokális záporok, zivatarok nyújthatnak átmeneti felfrissülést – írja az MTI a HungaroMet Zrt. alapján.

Európába dél felől érkezik a forró, szubtrópusi eredetű levegő, és ez a hőkupola tartósan itt marad a térségünkben, vagyis folytatódik a forróság a következő napokban is.

A kontinens legnagyobb részén 30 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de dél-Európában nem ritkák a 35 feletti értékek, helyenként a 40 fokot is eléri, illetve kevéssel meghaladja a csúcsérték. A forró levegő eljut a magasabb földrajzi szélességekre is, emiatt a következő napokban Skandinávia déli részén is jelentősen emelkedik a hőmérséklet.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is megmarad az átlagosnál jóval melegebb idő, a kontinensen Közép-Európában és a Kárpát-medencében lesz a legmelegebb.

Az előrejelzések szerint a hosszú hétvégén érkezhet olyan hidegfront, ami enyhülést hozhat.

A HungaroMet Zrt. szerdára a legmagasabb, piros figyelmeztetést adta ki Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére, a két vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat. Csütörtökön már Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben alakulhat 29 Celsius-fok felett a napi középhőmérséklet. Pénteken pedig már az ország déli és középső részein is 29 Celsius-fok felett alakulhat a középhőmérséklet: piros figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Pest, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyére.