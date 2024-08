Müller Cecília hivatala és Takács Péter is ellenőrizte a fővárosi kórházak hűtőberendezéseit

Hatósági ellenőrzést végzett a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kedden a Budapesti Uzsoki Utcai Kórházban. Kiemelten vizsgálták a műtői légtechnikát, és az egyéb ellátóhelyek hőség elleni védekezését is. A fővárosi kórház műtőiben a klíma meghibásodása miatt júliusban 41,5 fokot mértek.

A Budapesti Uzsoki Utcai Kórházat ellenőrizte augusztus 13-án az NNGYK. A hatóság az ellenőrzésnél megállapította, hogy a kórház egyéb helyiségeinek hűtését biztosító 232 darab klímaberendezés ellenőrzése és fertőtlenítése július 11-ig megtörtént.

Az ellenőrök a műtőkben 24 Celsius fokot mértek, amely megfelelt az egészségügyi követelményeknek – jelezte közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

A kórház a napsütés hatásának enyhítésére az elmúlt hetekben több intézkedést is tett öt fekvőbeteg-ellátó osztályon és egy napsugárzásnak kitett műtőben. Fényvisszaverő, hőzáró fóliákat is felszereltettek az ablakokra, amelyek jelentősen növelik a betegek komfortérzetét, illetve csökkentik a magas hőmérséklet okozta szövődmények előfordulásának esélyét. A betegek részére minden megtekintett kórteremben biztosított az élelmiszerek hűtött tárolása is.

A központi légtechnika 2024. július közepén történt meghibásodása miatt az Uzsoki Utcai Kórházban a betegek nem maradt ellátatlanul – hívta fel rá a figyelmet az NNGYK.

Júliusban több mint 41 fokot mértek az Uzsoki műtőiben

Mint írtuk, több kórházban is hatalmas problémákat okozott a szokatlanul extrém és tartós hőség. Júliusban két fővárosi kórház klímaberendezése is egyszerre hibásodtak meg. Az Uzsoki műtőiben 41,5 fokot mértek, míg a János kórházban 38 fokot. A Bethesdában szintén nem tudtak műteni, így a Facebookon gyűjtöttek klímajavításra, ami végül sikeresen zárult. A Szent László transzplantációs osztályán sem működött a klíma, míg a a tatabányai Szent Borbála Kórház sürgősségi osztálya egy ventilátorral próbálta felvenni a harcot a hőséggel.

Kétrészes helyszíni riportunkból kiderült, hogy nem csak ezzel van probléma. Szinte minden kórház és egészségügyi dolgozó a létéért és megmaradásáért küzd 2024-ben Magyarországon.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára korábban elmondta, hogy 1,3 milliárdos keretösszeget különítettek el a klímák javítására. Hozzátette, hogy a Magyarország uniós elnöksége kiemelt témaként kezeli az európai egészségügyi rendszerek ellenállóvá tételét a klímaváltozás hatásaival szemben.

A János kórház ortopédiáján továbbra sincs klíma, másik épületben műtenek

Mint írtuk, Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kedden az Országos Onkológiai Intézetben tájékozódott a betegellátásról. Az államtitkár elmondta, az utóbbi években jelentkező hőhullámokhoz való alkalmazkodás érdekében három éve tart a kórházi klímák modernizálása, melyre a kormány már eddig több mint 10 milliárd forintot fordított, az idei évben 1,3 milliárd forint áll rendelkezésre a jelentkező üzemzavarok elhárítására.

Az Országos Sajtószolgálat beszámolója szerint az elmúlt hetekben nyolcvanegy kórházból összesen négyben kellett a kánikula miatt ideiglenesen átszervezni a műtéteket, a kórházak minden sürgős ellátást igénylő beteget elláttak. Az azonnali műtéti ellátást igénylő betegeket az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) másik intézménybe szállította, ahol hozzájutottak az egészségügyi állapotuknak megfelelő ellátáshoz. Az RTL Híradó beszámolója szerint a János kórház ortopédiáján továbbra sem működik a klíma, ezért egy másik épületben műtik a betegeket.