Arra gyűjtenek, hogy szégyenérzet nélkül induljon a tanév

Az Ökumenikus Segélyszervezet nagykövetei, Lékai-Kiss Ramóna és Mezei Léda színésznők, valamint Wolf Kati énekesnő a budapesti Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola üres termében illusztrálta azt, hogy az anyagi nehézségek milyen lelki terhekkel járnak azoknak a gyerekeknek, akik az iskolapadba ülve szembesülnek azzal, hogy sorstársaikhoz képest hátrányból indulva kezdik meg tanulmányaikat. Örökölt, szakadt ruhák, a tízórai hiánya – ez csak néhány probléma, amire a valós eseményeken alapuló megelevenített novella rávilágított.

Ma nem megyek iskolába, mert bátyámnak kell a cipőm

– olvasták fel az egyik gyerektől származó kijelentést. „Anyukám beteg, nem tud dolgozni, a tornacuccokat nem tudjuk megvenni, így ki kell hagynom a tesiórát” – tolmácsolták egy hétéves kislány szavait. „Anyukám elveszítette a munkáját, most nincs pénzünk több füzetre és ceruzakészletre” – idéztek egy másik, első osztályba készülő kisfiút.

Csak egy hívás

A segélyszervezet ügyvezető igazgatója rámutatott: a családokban a tanévkezdést megelőző hónapban jelentkezik egyszerre a legtöbb kiadás. „Amikor elindult az első akciónk, azok a gyerekek már lassan végeztek is, csakhogy mindig vannak olyanok, akiknek a tanévkezdéshez segítségre van szüksége. Évről évre nulláról kezdjük a gyűjtést” – fogalmazott Gáncs Kristóf. Ehhez mindössze 30 hívásra van szükség a 1353-as segélyvonalukra, egy hívás 500 forintos adományt jelent. A honlapjukon keresztül bankkártyás fizetéssel bármekkora pénzösszeggel lehet a rászoruló gyerekek iskolakezdését támogatni, de készpénzes adományozásra is van lehetőség a postahivatalokban. Emellett a Magyar Posta az iskolatáskánként 15 ezer forintos tanszerek eljuttatásában idén is országszerte segít logisztikai partnerséggel, egészen augusztus utolsó napjaiig.

Az ügyvezető elmondta, hogy a fennmaradó összeget év közben több ezer gyermeket segítő felzárkóztató munkájukra fordítják. Arra is kitért, hogy a mostani gyűjtéssel kétezer kisdiák személyre szabott, az adott osztály megkezdéséhez szükséges, életkorának megfelelő lányos vagy fiús tanszercsomagot kap. Idén is több nagyvállalat csatlakozott kezdeményezésükhöz.

„A kezdetek óta támogatjuk az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdő akcióját, nem mindegy ugyanis, hogy milyen tanszerekkel kezdik meg a gyerekek a tanulást. Minőségi vízfestékekkel, ceruzákkal szégyenkezés nélkül meg tudják élni kreativitásukat”– fogalmazott a Herlitz Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Vincze Zoltán, hozzátéve: száz új iskolatáskát is felajánlanak mindehhez.

Az étkezéssel spórolnak a tolltartóra

Gáncs Kristóf arról beszélt, hogy tavaly is nehéz helyzetben voltak a családok, a háború következményei, valamint az inflációs hatás miatt, de sok jó szándékú ember hozzájárulásával sikerült megtölteni kétezer rászoruló gyermek iskolatáskáját. Kereskedelmi partnereik visszajelzése alapján idén csökkent a forgalmuk. Mint mondta, bizonytalan, hogyan befolyásolja ez az emberek adakozókedvét, lehetőségeit.

„A szülők tapasztalatból jobban át tudják érezni, hogy mennyi mindent kell beszerezni, intézni szeptemberre. Kislányos édesapaként tudom, hogy mennyire fontos a gyerekeknek a füzet, tolltartó külleme. A tanszercsomagokat átadva magam is látom, mekkora örömet okoz egy színesceruza-készlet, az új iskolatáska” – mondta a segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Wolf Kati énekesnő az Indexnek elmondta, hogy pont az első iskolakezdő adománygyűjtés idején kezdett önkénteskedni az Ökumenikus Segélyszervezetnél, és édesanyaként maga is megtapasztalta, mennyi mindenre van szükség a zökkenőmentes tanévkezdéshez.

A tanszercsomagok átadásánál láttam, hová, milyen körülmények közé érkeznek a megtöltött iskolatáskák. Volt olyan édesanya, aki nyáron nem evett húst, hogy a gyermekei közül legalább egyik hiánytalan tanszercsomaggal üljön be az iskolapadba

– mondta.

Van olyan, hogy beteget jelent a szülő, mert a gyermeknek nem hiánytalan a felszerelése, gyakori a szégyenérzet a kopott, szakadt felszerelés miatt – sorolta Gáncs Kristóf, hogy milyen szorongásokat okoz a hátrányos helyzetű tanulóknál a tanévkezdés.

Szorongás a szakadt iskolatáska miatt

A megfelelő eszközök hiányában rosszabb teljesítményt nyújtanak az órákon, a frusztráció mellett a kirekesztettség érzése is kihat az önértékelésükre, lelki egészségükre, ez más területeken is megnyilvánulhat, például alvászavarban vagy étvágytalanságban. A gyengébb tanulmányi eredmények kihatással vannak a későbbi pályaválasztási lehetőségekre, ami pedig a felnőttkori anyagi stabilitást is meghatározza – mutatott rá a segélyszervezet arra, hogy

a lemaradás már az iskola első napjaiban elkezdődhet.

A lemondás a szegényebb családoknál sokszor törvényszerű, van, ahol a nyaralást hagyják ki, de sokan ilyenkor kerülnek adósságspirálba kölcsön felvétele miatt. Nem mindegy, hogy milyen út vezet az iskolapadig – érzékeltette a ügyvezető igazgató, hozzátéve: az Ökumenikus Segélyszervezet már 13 éve igyekszik adománygyűjtéssel könnyebbé tenni ezt az időszakot.

A hálózatukhoz tartozó családok átmeneti otthona, jelenlétpontjuk, vagy az országszerte 22 ponton működő Kapaszkodó programjuk oltalma alatt álló gyermekek a most indult akcióval a zavartalan tanévhez olyan adományokat kapnak, amilyenre személy szerint szükségük van. Valaki ünneplőruhához jut hozzá saját méretében, hogy szégyenérzet nélkül tudjon ott lenni az iskolai rendezvényeken, más tornazsákot kap a füzetcsomag és a tolltartó mellé. „Többet jelent egy ajándéknál, hogy végre büszkén lehessenek jelen a tanteremben” – hangsúlyozták a gyűjtés megkezdésekor.