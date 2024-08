Itt a pedagógusok reakciója Pintér Sándorék rendelettervezetére

A diákok után várhatóan a pedagógusok életében is további változásokat eszközöl a kormány. A tanárok, óvónők mobiltelefon-használatát is korlátozzák, emellett a Nemzeti alaptantervből (NAT), valamint az Óvodai Alapprogramból is vizsgázniuk kell. Az egyik pedagógus-érdekképviselet a tervezett újítások nagy részével egyetért, de van olyan rész, amit indokolatlannak tartanak.

Ahogy arról az Index is beszámolt a népszava.hu értesülésére hivatkozva: a diákok után a pedagógusok iskolai telefonhasználatát is korlátozná az a Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett rendelettervezet, amely ezzel egyidejűleg azt is előírná, hogy tanárok és óvodapedagógusok kötelező tízórás távoktatás keretében mélyítsék el tudásukat a Nemzeti alaptantervben, illetve az Óvodai Alapprogramban foglaltakról. Vizsgázniuk is kell belőle, az eredmény pedig beleszámít a teljesítményértékelésbe.

A Belügyminisztérium lapunk megkeresésre elmondta, miért tartja indokoltnak a pedagógusok életébe hozott újabb változásokat. Többek között jelezték: nem tartanak attól, hogy emiatt újabb pedagógusok fordulnak el a pályától, továbbá attól sem, hogy emiatt kevesebben jelentkeznének tanárképzőbe.

„2022-ben és 2023-ban 10–10 százalékkal, idén 32,2 százalékkal nőtt a pedagógusok bére, jövőre pedig a tervek szerint 21 százalékkal emelkedik. A pedagógiai szakokra az idén csaknem 13 ezer hallgatót vettek fel, kétszer annyit, mint 2022-ben. Akit ezek a tények nem győznek meg, nem lehet semmivel meggyőzni” – summázták.

Kíváncsiak voltunk, miként látják az érintettek. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke megkeresésünkre jelezte, hogy az NPK állásfoglalása elérhető a szervezet honlapján.

Elengedhetetlen az alapprogram ismerete

Teljesen természetesnek tartjuk, hogy minden egyes pedagógusnak ismerni kell a Nemzeti Alaptanterv alapvetéseit, célrendszerét, és még ennél is alaposabban a szaktárgyának megfelelő kerettantervet, hiszen ez alapján kell felkészíteni a diákjai előmenetelét. Ugyanez érvényes az Óvodai Alapprogramra is

– szögezték le mindjárt az elején.

Megjegyzik, hogy a jelenlegi Nemzeti Alaptanterv 2020 óta hatályos, a bevezetése óta négy év telt el, ezalatt az új érettségi követelményeket meghatározó rendelet is megszületett. „Az iskolai Pedagógiai Programokban szereplő helyi tanterveket –, amelyeknek a kerettantervekre kell épülni – a tantestületek a mindenkor hatályos szabályozók alapján a elkészítették, a fenntartó jóváhagyta, majd az OH és az iskola honlapján is nyilvánosságra került” – írják.

Az intézményi tanfelügyelet és a fenntartói belső ellenőrzés az alapdokumentum elemzését és jogszabályi megfelelőségét is magába foglalja. A helyi tantervbe foglaltak betartásáért és alkalmazásáért az igazgatók szakmai felelősséget vállalnak. Ennek megfelelően a munkaközösségi megbeszélések után az egyes pedagógusok elkészítették a tanmeneteiket, amelyek alapján végzik az éves munkájukat. A tanmenetet a munkaközösség-vezető ellenőrzi, majd az igazgató átnézi és jóváhagyja. Az iskola törvényes működését a fenntartó, (KH, OH) folyamatosan nyomonköveti. Ezek alapján a tanárok munkavégzése, az iskolák működése szabályos és ellenőrzött, ha szükséges a jogsértés szankciót von maga után – jegyzik meg.

A KRÉTÁ-ban megírt dolgozat átnyúl a hatóságokon és a hivatalokon, a felmérés feladatát pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) látja el, ahol nincs pedagógusképzési hagyomány és gyakorlat, és hatósági jogkörrel ruházzák fel azáltal, hogy szakmai minimum meghatározásának a jogát is megkapja, amire más szervek jogosultak.

Korlátozás igen, vizsgáztatás nem

A pedagóguskar egy olyan felkészítő anyagot tart szükségesnek mind a NAT-hoz, mind az Óvodai Alapprogramhoz, amely gyorsan elérhető, és tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat.

Egyetértettünk azzal is, hogy már a pedagógusképzésben is foglalkozni kell ezekkel az alapdokumentumokkal. Ugyanakkor nem értünk egyet a vizsgáztatás általános kötelezettségével. A kötelezettség megfogalmazása valószínűleg abból a feltételezésből indulhatott ki, hogy sokan nem ismerik ezeket a tartalmakat. Nem látjuk, hogy ez a vizsga hogyan tudna hozzájárulni, ahhoz, hogy ez javuljon

– emelik ki.

Az NPK szerint a továbbképzés hasznos lehet, ám a 10 óra elfogadásához szükséges vizsgát önkéntessé tennék, ami 10 pontot vonna maga után a teljesítményértékelésben.

A pedagógusok mobiltelefon használatára vonatkozó rész tartalmával teljes mértékben egyetértünk, a gyakorlat remélhetőleg ez volt eddig is minden intézményben. Ez talán annyira természetes, hogy ilyen szintű jogszabályi megfogalmazása nem is szükséges

– áll az állásfoglalásban.

