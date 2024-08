Bús Balázs az Indexnek: Új választásokat kell kiírni Óbudán

Sajtóinformációk szerint szerdán házkutatást tartottak Kiss László óbudai polgármesternél, a Demokratikus Koalíció politikusánál. A Központi Nyomozó Főügyészség közleményéből annyi derült ki, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket hajtottak végre.

Lapunk szerda délután telefonon elérte Zamecsnik Péter ügyvédet, Kiss László védőjét. Az ügyvéd kérdésünkre elárulta: nem találkozott a polgármesterrel, de az ügyészi tájékoztatás alapján őrizetbe vételre került sor.

Az óbudai korrupciós ügyről – amelyben korábban őrizetbe vették Czeglédy Gergő MSZP-s alpolgármestert is – itt írtunk bővebben.

Bús Balázs: Új választásokat kell kiírni

Bús Balázs 2006 és 2019 között vezette Budapest III. kerületét. A június 9-i választáson a kormánypártok polgármesterjelöltjeként 38,56 százalékot elérve végzett a második helyen, Kiss László mögött.

A politikus június 25-én jelentette be, hogy nem veszi fel pártlistás mandátumát. Bús Balázs akkor úgy fogalmazott: „A választások időszaka azt mutatta, hogy – Karácsony szavaival élve – »a jogorvoslati folyamat jogsértő folyamat lett« Óbudán. A helyi választási bizottság baloldali tagjai teljesen elfogultan, egyoldalúan, a joggal következetesen visszaélve hozták a döntéseiket, melyekért felelős a jegyző és felelős az őket megválasztó képviselő-testület is. (Még szerencse, hogy volt felülvizsgálati lehetőség az óbudai döntések után.) Az elmúlt évek azt mutatják, hogy Óbudán a joggal, a hivatali hatalommal rendszerszintű a visszaélés. (Érdemes lenne a hatósági ügyeket is vizsgálat alá vonni). A Kúria is megállapította, hogy az önkormányzat a polgármester mellett egyoldalúan kampányolt, és használta fel ezen célok érdekében a közpénzt. A jelenlegi helyzetben esélyét se látom, hogy ez megváltozzon. A következő öt évben ugyanaz fog történni, melyet idáig is el kellett szenvednünk.”

Bús Balázs addig nem látja értelmet, hogy egy ilyen testületben bármilyen módon részt vegyen, amíg ez érdemben nem változik. „A pártlistás mandátumomat ezért nem veszem fel, a testületbe nem ülök be, de továbbra is a kerületért, a kerületiekért fogok dolgozni, ahogy tettem azt az elmúlt években” – húzta alá a volt polgármester.

Bús Balázs a szerdai fejleményekkel kapcsolatban lapunknak hangsúlyozta: „Nem vagyok meglepődve. A választási kampányban pontosan elmondtuk, hogy kik azok, akik a másik oldalon indulnak. Többször kezdeményeztük a rendkívüli testületi ülés összehívását azért, hogy ezzel a példátlan korrupciós üggyel az óbudaiak szembesüljenek, a kerületvezetés pedig számoljon be arról, hogy mi történt. Ezt egyszer sem tették meg, folyamatosan elszabotálták, hogy számot adjanak arról, mit műveltek az elmúlt öt évben.”

A politikus emlékeztetett: „Az utolsó rendkívüli testületi ülés a választás másnapján volt, amit az a Czeglédy Gergő vezetett le, akit később őrizetbe vettek. Felelősek azok az egyéniben megválasztott képviselők is, akiknek többsége most is a testületben ül, és hallgatásukkal asszisztáltak a korrupciós ügyhöz. Elképesztő és szomorú, hogy 30 ezer óbudai választópolgár Fidesz-gyűlöletből egy bűnbandát választott Óbuda élére.”

Egyetlen járható út van: az alakuló testületi ülésen, ami októberben lesz, fel kell oszlatnia a testületnek önmagát. Kiss Lászlónak és Czeglédy Gergőnek már most le kell mondania, és új választásokat kell kiírni Óbudán

– szögezte le Bús Balázs, hozzátéve: „A Karácsony–Gyurcsány-féle fővárosi listán három óbudai volt: Kiss László, Czeglédy Gergő és Béres András. Közülük kettőt őrizetbe vettek, a harmadik pedig korábban fél évet ült börtönben. Szégyen lenne, ha ők képviselnék Óbudát.”

(Borítókép: Bús Balázs 2022. február 18-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)