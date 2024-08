Törvénymódosítás ide, törvénymódosítás oda, továbbra is az anyák javára döntenek

A Polgári törvénykönyv tavalyelőtti módosítása szerint a bíróság az egyik szülő kérelmére is dönthet a szülői felügyelet közös gyakorlásáról, és az egyik szülő kezdeményezésére is elrendelheti a gyermek váltott elhelyezését, azaz a gyermek például két hétig az anyával, két hétig pedig az apával él a válás után. A tapasztalatok szerint azonban minden maradt a régiben, a bíróságok továbbra is elsöprő többséggel az anya javára döntenek, és száz válófélben lévő apából legfeljebb háromnak adnak váltott nevelési jogot.